La société 3M ouvre un centre de science, technologie et technique à Hanoï

Photo : VNA/CVN

S'adressant à l'ouverture du centre, la vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Thi Bich Ngoc, a souligné que la création du centre était un résultat précis dans le parcours du Vietnam pour devenir un pôle mondial d'innovation. C’est un événement revêtant une grande signification dans les relations de coopération de plus en plus développées entre le Vietnam et les États-Unis.

"Le Vietnam se trouve à un moment important de la transformation vers une économie numérique, une économie verte et une économie circulaire. La stratégie de développement socio-économique du Vietnam pour la période 2021-2030 a identifié trois stratégies révolutionnaires dans les domaines du développement des institutions, des infrastructures et des ressources humaines associées à la restructuration économique et au renouvellement du modèle de croissance ; la promotion d’un développement basé sur la science et la technologie, l'innovation et les valeurs culturelles du peuple vietnamien", a déclaré Mme Ngoc.

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses solutions spécifiques pour attirer les investissements et est désormais devenu la destination de nombreuses entreprises technologiques dans le monde, a-t-elle précisé, ajoutant que le pays s'attendait à la présence d'entreprises et de sociétés internationales au Vietnam.

Elle a espéré que dans les temps à venir, le centre 3M et le Centre national d'innovation du Vietnam s'engageraient dans une coopération efficace pour exploiter davantage les avantages de chaque partie.

D'une superficie de 417 m², le centre propose des visites et des expériences interactives, aidant les clients à mieux comprendre comment les technologies du groupe 3M promeuvent et développent des solutions pour l'avenir. Auparavant, la société avait lancé un centre technique des clients (CTC) à Hô Chi Minh-Ville, axé sur l'introduction de solutions et d'opportunités de coopération commerciale pour les entreprises partenaires à l'échelle nationale.

L'ambassadeur américain au Vietnam, Marc E. Knapper, a déclaré que l'investissement de 3M au Vietnam constituait une affirmation forte et constructive selon laquelle les entreprises peuvent contribuer à promouvoir la coopération scientifique et technologique. Le centre apportera une contribution importante à la promotion de l'innovation, du progrès et de la prospérité des deux pays, notamment en s'engageant en faveur de la croissance économique, du progrès technologique et du développement durable, a-t-il déclaré.

Amit Laroya, vice-président de haut rang en charge de l'Asie, de l'électronique et des transports chez 3M, a fait savoir qu'au cours des deux prochaines années, la société envisageait d'investir dans des équipements de test plus avancés pour répondre aux besoins du marché vietnamien en croissance rapide.

Le Vietnam donne la priorité à l’attraction sélective d’investissements, ciblant les projets de haute technologie, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la recherche et le développement, les énergies renouvelables, l’hydrogène et la construction d’infrastructures synchrones. Ce sont également des domaines dans lesquels les investisseurs américains disposent d'un grand potentiel et d'atouts, a-t-il souligné.

