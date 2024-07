L’IA devrait stimuler la croissance de l’économie numérique du Vietnam

>> Hô Chi Minh-Ville et Google coopèrent dans la transformation numérique de l'éducation

>> L'économie numérique du Vietnam affiche une forte croissance

>> Le NIC et Google lancent un programme pour l’avenir de l’IA au Vietnam

Photo : NIC/CVN

Ces prévisions ont été partagées lors du lancement de l’initiative Build for the AI Future par Marc Woo, directeur général de Google Vietnam, Google Asia Pacific, qui a souligné que l’intelligence artificielle (IA) sera un facteur crucial dans la réalisation de cette projection.

Selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Dông, la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche, de développement et d’application de l’IA jusqu’en 2030 a donné des résultats prometteurs. Le Vietnam s’est classé 55e au monde sur l’indice de préparation à l’IA en 2022, en hausse de sept positions par rapport à 2021.

Cependant, il n’y a actuellement qu’environ 300 spécialistes de l’IA dans la main-d’œuvre locale. Cette pénurie, associée à un accès limité à des programmes de formation de haute qualité, aggrave l’écart entre la demande du marché et les ressources humaines disponibles. Les start-up d’IA au Vietnam sont également confrontées à des défis tels qu’un accès limité aux experts et aux conseillers, ainsi qu’à des infrastructures, des plateformes et des outils insuffisants.

Photo : NIC/VNA/CVN

Pour relever ces défis, l’initiative se concentre sur les deux piliers du développement des talents et de l’innovation commerciale.

Le premier pilier comprend un programme de développement des talents numériques offrant 40.000 bourses dans 10 cours, y compris le nouveau programme Google AI Essentials. Il vise à doter la jeune génération au Vietnam, y compris de nombreux professeurs, membres du personnel et étudiants de plus de 80 universités et collèges du pays, des dernières compétences en matière d’IA.

Le deuxième pilier vise à stimuler l’innovation et à développer des solutions pour les startups locales via Google for Startups Accelerator. Il fournira des connaissances commerciales à l’écosystème des startups, aidant les startups d’IA prometteuses à développer, commercialiser et étendre leurs produits sur de nouveaux marchés.

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Dông, a affirmé que l’initiative représente un engagement et un soutien forts du ministère et de Google pour faire progresser l’écosystème de l’IA au Vietnam. Son objectif consiste à doter la main-d’œuvre des compétences essentielles pour saisir les opportunités de l’ère de l’IA et d’aider les start-up innovantes basées sur la technologie de l’IA.

VNA/CVN