Vietnam - Australie

Renforcer leur coopération dans les domaines scientifique, technologique et de l'innovation

Dans le cadre de sa visite de travail en Australie du 3 au 10 août, une délégation du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, conduite par son vice-ministre Trân Hông Thai a eu séparément des séances de travail avec le Département de l’industrie, des sciences, de l'énergie et des ressources d'Australie et le Conseil australien de la recherche (Australian Research Council - ARC) à Canberra.

Lors de la réunion avec Helen Wilson, la secrétaire adjointe du Département australien de l’industrie, des sciences, de l'énergie et des ressources, le vice-ministre Trân Hông Thai a échangé d'un certain nombre de sujets sur la Stratégie de développement des sciences, des technologies et de l'innovation du Vietnam d'ici l’an 2030.

Les deux parties ont convenu de coordonner la gestion et la mise en œuvre efficace des programmes de coopération pour développer et relier plus étroitement les écosystèmes d'innovation des deux pays. Cette coopération vise grandement les objectifs nationaux de développement socio-économique durable basé sur les sciences, les technologies et l'innovation et promeut davantage la coopération entre les deux pays dans ces domaines.

Lors de la réunion avec le Conseil australien de la recherche, les deux parties ont échangé, discuté et proposé des orientations pour la coopération dans les activités futures en matière des sciences, des technologies et d'innovation, telles que la formation, l'échange des cadres/des experts, l'élaboration de projets de recherche communs, l'augmentation de la coopération dans le financement de la recherche, l’utilisation des financements du Vietnam, de l’Australie et d’autres sources de financement multilatérales.

Dans le cadre de sa tournée à Canberra, le vice-ministre Trân Hông Thai et sa suite ont travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Australie.

Auparavant, la délégation vietnamienne a travaillé du 3 au 7 août à Melbourne avec un certain nombre de grandes universités australiennes telles que l'Université Monash, l'Université de Melbourne et l'Université RMIT. Les deux parties ont proposé des orientations pour la coopération dans les activités scientifiques, technologiques et d'innovation à l'avenir.

La délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec l'Association vietnamienne des intellectuels et experts en Australie (Vietnamese Australian Scholars & Experts Association - VASEA). Le vice-ministre Trân Hông Thai a proposé que dans les temps à venir, l'Association continue à promouvoir des activités pratiques pour contribuer au développement des sciences, des technologies et de l'innovation au Vietnam.

