L’enthousiasme des jeunes promeut l’application des sciences et technologies

La cérémonie de remise des prix du concours des initiatives scientifiques 2024 et la conférence des jeunes scientifiques 2024 placée sous le thème "Jeunes scientifiques et start-up innovantes" ont eu lieu le 16 mai à Hanoï.

La conférence a permis aux scientifiques participants de partager leur point de vue sur l’importance de l’innovation, de présenter des nouvelles recherches et de discuter des mesures pour renforcer l’application des sciences et technologies dans la société.

Selon le vice-ministre des Sciences et Technologies, Nguyên Hoàng Giang, l'indice d'innovation du Vietnam (GII) s'est continuellement amélioré ces 13 dernières années. En 2023, le Vietnam se classait 46e sur 132 pays/économies, 4e en Asie du Sud-Est et 2e dans le groupe des 36 économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Le Vietnam était aussi l’un des sept pays à revenu intermédiaire qui ont réalisé le plus de progrès en matière d’innovation au cours de la dernière décennie. Cela montre que la science, la technologie et l'innovation jouent un rôle important dans le développement socio-économique, la garantie de la sécurité nationale, a déclaré le vice-ministre Nguyên Hoàng Giang.

Le vice-ministre a proposé aux jeunes scientifiques de partager des mesures et orientations permettant à favoriser l’application des avancées scientifiques en vue d'atteindre les objectifs nationaux de développement durable dans le nouveau contexte.

La cérémonie de remise des prix du concours des initiatives scientifiques 2024 a lieu après la conférence des jeunes scientifiques 2024. C'est la troisième année que le journal électronique VnExpress.net l'organise pour créer un terrain de jeu pour les amateurs de science et technologie.

Cette année, le nombre de participants est plus élevé que les deux années précédentes, atteignant plus de 130 candidatures qui sont réparties dans les domaines de la biomédecine-biochimie, technologie, agriculture, environnement et nouveaux matériaux. En particulier, le concours de cette année comporte une nouvelle catégorie, les matériaux pour puces semi-conductrices.

