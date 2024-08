Conférence internationale

Une cinquantaine de scientifiques s’engagent dans "La quête de l’Axion" à Quy Nhon

Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) accueille, lundi 5 août à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, la conférence internationale "La quête de l’Axion".

Se déroulant jusqu’au 9 août, "La quête de l’Axion" rassemble une cinquantaine de théoriciens et d'expérimentateurs en physique des particules, astrophysique et cosmologie venus de 19 pays et territoires pour discuter des sujets d'actualité dans le domaine de la physique des axions (particule hypothétique, supposée stable, neutre et de très faible masse).

Parmi les participants figurent des Professeurs tels que Budker Dmitry, de l’Institut Helmholtz Mainz (Université Johannes Gutenberg Mainz - JGU, Allemagne) et de l’Université de Californie à Berkeley (États-Unis) ; Choi Kiwoon, de l’Institut des sciences fondamentales (République de Corée) ; Stefania Gori, de l’Université de Californie à Santa Cruz (États-Unis) ; Evgueni Goudzovski, de l’Université de Birmingham (Grande-Bretagne) ; et le Docteur Motoo Suzuki, de l’Université Harvard (États-Unis).

S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence, le Professeur Trân Thanh Vân, président de l'Association "Rencontres du Vietnam" et directeur de l’ICISE, a partagé que la conférence internationale "La quête de l’Axion" offre aux physiciens théoriciens et expérimentaux l’opportunité de discuter et de partager des expériences dans leurs recherches. "Je crois que grâce aux échanges lors de la conférence, nous serons en mesure d'élargir de nouvelles idées et de coopérer dans la recherche des particules Axion à l'avenir", a-t-il souligné.

Grâce à des discussions, les scientifiques peuvent développer de nouvelles orientations de recherche pour résoudre les mystères de l’univers. C'est également l'occasion pour les jeunes scientifiques de mettre à jour les dernières connaissances dans le domaine et de développer leurs compétences en recherche.

Une cinquantaine de rapports présentés lors de cette conférence internationale aborderont des questions concernant le problème CP fort et les modèles d'axions ; la cosmologie des axions ; la recherche d'axions galactiques avec des haloscopes et autres antennes ; la recherche d'axions solaires avec des hélioscopes et des détecteurs souterrains ; les sondes collisionneurs de particules de type axion ; les sondes à faible énergie de particules de type axion, cinquième force et lumière brillante à travers le mur.

À noter que "La quête de l’Axion" vise à créer des opportunités et à encourager les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants à présenter leurs orientations de recherche. À partir de cette fondation, les étudiants diplômés pourront apprendre, échanger et rechercher des opportunités de coopération scientifique avec des experts de premier rang dans le futur.

"La quête de l'Axion" est organisé par l'Association "Rencontres du Vietnam", l’ICISE, en coopération avec l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien – IPHC (France), le projet STRONG2020 (Europe) et le Centre de recherche en axion et en physique de précision (Center for Axion and Precision Physics Research - CAPP) de l'Institut des sciences fondamentales (Institute for Basic Science - IBS).

Texte et photos : Câm Sa - ICISE/CVN