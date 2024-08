Quang Ninh accueillera un concours de robots en Asie-Pacifique

Le concours de création de robots d'Asie-Pacifique (The ABU Asia-Pacific Robot Contest - ABU Robocon) 2024 aura lieu du 23 au 27 août dans la ville de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh.

Organisé chaque année par l'Union de radiodiffusion de l'Asie-Pacifique (ABU), ce concours offre un terrain de jeu aux étudiants d'Asie-Pacifique passionnés de robotique.

Le concours de cette année réunira 13 équipes en lice, en provenance de 12 pays et territoires, dont deux du Vietnam venues de l'Université de technologie et de l'éducation Hung Yên. Elles s'affronteront autour du thème "Jour de la récolte", inspiré de la riziculture en terrasses. Les robots devront effectuer des tâches qui simulent le processus de culture du riz, du semis à la récolte, dans un laps de temps défini.

L'événement n'est pas seulement un concours scientifique et technologique, mais aussi une opportunité pour les jeunes de se connecter, d'apprendre et de partager des expériences.

Outre les matchs officiels, des échanges culturels et des visites de la baie de Ha Long auront également lieu. Cela devrait aider Quang Ninh à populariser son image, son peuple et sa culture, celle du Vietnam en général, auprès des amis internationaux, et à affirmer la position du Vietnam dans le domaine technologique.

L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision vietnamienne VTV2 et sur la plateforme de médias sociaux Facebook de VTV2 "Qualité de vie" le 25 août.*

Lors de l'ABU Robocon 2023 tenu à Phnom Penh, le Japon avait remporté le grand prix, suivi de Hong Kong (Chine). Le Vietnam et la Chine avaient terminé troisièmes.

VNA/CVN