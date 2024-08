Conférence de simulation des Nations unies à Quy Nhon

Plus de 120 élèves et étudiants venus d’une dizaine de villes et provinces de l'ensemble du pays assistent jusqu’au 2 août à la conférence de simulation des Nations unies du lycée Lê Quy Dôn - Binh Dinh élargi 2024 (LQDOMUN 2024 - Le Quy Don Open Model United Nations).

Celle-ci se tient au Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).

Organisée par l'Association "Rencontres du Vietnam" et l’ICISE, en coopération avec le lycée Lê Quy Dôn, LQDOMUN 2024 offre aux étudiants non seulement l'opportunité de vivre une conférence des Nations unies, mais également une plateforme pour développer leurs compétences en anglais, en prise de parole en public, en débat et en résolution de problèmes.

C’est aussi l’occasion pour les étudiants de mettre en valeur leurs capacités et de contribuer aux enjeux mondiaux.

Pratique de la géopolitique

S'exprimant à l'ouverture de la conférence tenue le 31 juillet, le Professeur Trân Thanh Vân, président de l'Association "Rencontres du Vietnam" et directeur de l’ICISE, a déclaré que le modèle des Nations unies (Model United Nations - MUN) est une activité très encourageante, offrant aux jeunes participants l’opportunité d’acquérir une pensée géopolitique et d’étudier des questions internationales alors qu'ils sont encore à l'école.

"Grâce à cela, ils comprendront mieux où nous en sommes au Vietnam et ce que nous faisons dans le cadre de la diversification, de la multilatéralisation et de l'intégration régionale et internationale", a-t-il souligné avant d’ajouter : "L’ICISE devrait inviter des délégués diplomatiques renommés et les plus expérimentés pour partager des informations et des compétences en négociation avec les participants".

Phan Thu Huyên, élève de 12e année au lycée Lê Quy Dôn, a déclaré : "Le MUN est une activité très encourageante. J'ai vraiment hâte de les entendre partager leurs idées sur les problèmes mondiaux".

Pour sa part, Nguyên Quôc Trung, étudiant de 1re année à l’Université RMIT à Hô Chi Minh-Ville, a partagé : "J'aime la façon dont les gens discutent en anglais, expriment et partagent leurs opinions sur les problèmes mondiaux. Des conférences comme celle-ci aideront les étudiants à mieux comprendre le monde et le rôle des Nations unies".

Discussions de nombreuses questions brûlantes

Cette année, LQDOMUN 2024 comprend trois Conseils abordant différents sujets.

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) traite de deux thèmes : "La réglementation des crypto-monnaies et la mobilisation des ressources en eau" et "Promouvoir une connectivité portuaire et maritime durable pour une connectivité flexible et des chaînes d'approvisionnement efficaces".

L’Organisation maritime internationale (OMI) propose deux thèmes : le premier est "Répondre à la crise du transport maritime en mer Rouge" et le second, "Plaidoyer pour une transition équitable vers les carburants alternatifs".



Enfin, le Conseil de sécurité des Nations unies se penche sur le thème de la "Guerre du Biafra".

LQDOMUN a été créée en 2017 par un groupe de jeunes dynamiques possédant de bonnes compétences en anglais et une connaissance des enjeux mondiaux. Model United Nations (MUN) est une session simulée destinée aux étudiants qui simule des sessions de discussion réelles des Nations unies. Les étudiants participent à la conférence en tant que délégué représentant un pays membre des Nations unies pour chercher des solutions aux problèmes en suspens dans le monde à travers des séances de discussion et des négociations.

Texte et photos : Câm Sa - ICISE/CVN