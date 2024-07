Quy Nhon

L’École d’été SAGI 2024 : un tremplin pour l’astrophysique au Vietnam

Une quarantaine de scientifiques et chercheurs vietnamiens ainsi que des experts venus de France, du Canada, des États-Unis et du Japon se réunissent au Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) à Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), pour participer à l’École d'été SAGI 2024 sur les techniques astronomiques.

>> Ouverture de deux colloques scientifiques sur l'astrophysique





>> Un Vietnamien remporte le Prix d’astronomie de la République de Corée

>> Ouverture de l'École vietnamienne sur les neutrinos 2024 à Quy Nhon

Photo : ICISE/CVN

Des astronomes et des étudiants devraient travailler, pendant deux semaines, soit jusqu’au 3 août, sur l'astronomie instrumentale. Le programme, hébergé par SAGI et l'Observatoire de Quy Nhon, se concentre sur les compétences pratiques en matière de développement et d'exploitation d'instruments et d'analyse de données.

L’objectif est de démontrer à quel point l’astronomie est essentiel au développement technologique et scientifique, tout en répondant aux questions fréquemment posées sur la pertinence de l’astronomie, telles que "Pourquoi devrions-nous l’étudier ?" ou "Pourquoi le gouvernement devrait-il y investir ?".

Tout au long du programme, les étudiants étudieront l'astronomie et l'astrophysique en se concentrant sur des questions fondamentales, scientifiques et expérimentales. Ils apprendront également à utiliser des télescopes, à concevoir et à tester des instruments, ainsi qu'à découvrir tout le spectre du processus de développement instrumental.

Pour enrichir l’expérience d’apprentissage, les étudiants auront l’opportunité de visiter le musée Explora Science et le planétarium situés sur le campus. Une possibilité d'approfondir leur compréhension de l'astronomie et de l'astrophysique au-delà de ce qui est couvert en classe et lors des séances d'observation.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, tenue lundi 22 juillet, le Professeur Trân Thanh Vân, président de l'Association "Rencontres du Vietnam" et de l'ICISE, a déclaré : "L'astronomie est un domaine qui manque de ressources humaines au Vietnam. Par conséquent, l'École d'été SAGI est l'un des contenus importants du projet Astrophysique - SAGI visant à améliorer la capacité de recherche des étudiants diplômés et de ceux dans le domaine de l'astrophysique. Cette école contribue aussi à élever les compétences de l'équipe de l'Observatoire astronomique de Quy Nhon, à servir la communauté et à participer aux travaux de recherche".

Il a ajouté également : "Nous espérons que l'École d’été SAGI constituera un environnement favorable qui contribuera à développer les capacités et à stimuler la passion pour l’astrophysique des étudiants participants".



Pour le développement de l’astrophysique au Vietnam

Le groupe d’astrophysique (SAGI) opère sous l’autorité de l’Institut de recherche interdisciplinaire en science et en éducation (Institute For Interdisciplinary Research in Science and Education - IFIRSE), relevant de l’ICISE, que le Professeur Trân Thanh Vân a créé dans le but de contribuer au développement de l’astrophysique au Vietnam.

Photo : Hoàng Trong/VNA/CVN

SAGI est soutenu par des scientifiques vietnamiens résidant à l’étranger tels que le Docteur Nguyên Trong Hiên (spécialiste de la recherche dans la division d’astrophysique de la NASA - États-Unis), le Professeur associé - Docteur Hoàng Chi Thiêm (Institut sud-coréen d’astronomie et des sciences spatiales) et Nguyên Luong Quang (de l’Université américaine de Paris, France).

Son objectif principal est de promouvoir et de soutenir la recherche astronomique menée par les astronomes nationaux grâce à des collaborations avec des astronomes internationaux. À travers ce processus de coopération, SAGI espère également former une équipe de jeunes chercheurs de qualité pour le Vietnam, leur permettant de suivre la tendance de développement de l’astronomie mondiale. À terme, SAGI aspire à être un lieu de rencontre permettant aux jeunes, aux astronomes vietnamiens et aux scientifiques d'origine vietnamienne travaillant à l'étranger de travailler ensemble au Vietnam.

Le 21 juillet, le Professeur Jean André Darriulat Pierre (ancien directeur de recherche au Centre européen de recherche nucléaire (CERN) et conseiller scientifique au Centre spatial du Vietnam) a donné une conférence publique sur le thème de l'astronomie à Quy Nhon, à l'occasion de la Semaine nationale de l'astronomie communautaire 2024.

Câm Sa/CVN