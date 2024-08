Quy Nhon

Microbiologie et santé globale au menu d'une conférence internationale

Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (International Center of Interdisciplinary Science Education - ICISE) a accueilli, dimanche 11 août à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre), la conférence internationale "Microbiologie et santé globale" (Microbiology and One Health - MOH-VN 2024).

MOH-VN 2024 offre aux scientifiques, aux chercheurs et aux médecins de premier rang du monde entier de discuter de sujets liés à la microbiologie en mettant l'accent la santé l’échelle globale, l’objectif étant de développer de nouvelles orientations de recherche et de trouver des solutions globales pour protéger la santé de la communauté.

Jusqu’au 14 août, près de 140 scientifiques, spécialistes et médecins renommés venus de 25 pays et territoires discutent de questions concernant les diagnostics précoces, la résistance aux traitements antimicrobiens, le développement de vaccins, la pathogenèse et les infections, la découverte de médicaments, la bioinformatique et le microbiome, la zoonose et la santé collective, la microbiologie environnementale et d’autres sujets généraux de microbiologie. Tous ces travaux seront présentés dans 13 rapports importants en séance plénière et 21 rapports de présentation en séances parallèles.

Dans son discours d’ouverture prononcé dans l’après-midi du dimanche 11 août, le Professeur Trân Thanh Vân, président de l'Association "Rencontres du Vietnam" et directeur de l’ICISE a déclaré que MOH-VN 2024 affirmait l'importance de la recherche interdisciplinaire sur les micro-organismes pour rechercher de nouvelles solutions globales de protection de la santé communautaire.

"Grâce à une compréhension claire des micro-organismes, nous pouvons prévenir, diagnostiquer et traiter efficacement les maladies infectieuses, protéger la santé humaine, les animaux et l’environnement, et contribuer ainsi à construire une société durable", a-t-il souligné, avant de souhaiter que : "L’ICISE et l’Association +Rencontres du Vietnam+ développe davantage de conférences scientifiques interdisciplinaires comme celle-ci, offrant aux scientifiques l’opportunité de partager des points de vue et des approches interdisciplinaires pour résoudre des problèmes scientifiques dans des domaines de recherche connexes".

Pour sa part, le Professeur associé-Docteur Nguyên Duc Hoàng, de l’Université des sciences naturelles (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) a expliqué que "La santé globale" incluait santé humaine, santé animale et santé environnementale. L’objectif d’une "santé globale" étant donc d’encourager les efforts de collaboration multisectoriels, du niveau local au niveau national et mondial, pour parvenir à une bonne santé des personnes, des animaux et de l’environnement.

"Il s'agit d'une nouvelle direction, combinant de nombreux métiers pour résoudre en profondeur les problèmes liés à la santé humaine", a-t-il ajouté. "L’approche d’+Une santé globale+ nécessite une coordination entre médecins humains, vétérinaires, écologistes et autres scientifiques pour surveiller et contrôler les menaces, notamment les virus et les micro-organismes qui menacent la santé publique, ainsi que pour comprendre comment les maladies se propagent entre les humains, les animaux et l’environnement", a-t-il souligné.

MOH-VN 2024 a l'honneur d'accueillir des experts, des scientifiques et des médecins renommés dans le monde entier tels que le Professeur Kristian Mueller (Université de Bielefeld – Allemagne), la Professeure Lê Thi Quynh Mai (Institut central d'hygiène et d'épidémiologie du Vietnam), le Professeur Hemant Gautam (Institut de biologie intégrative et génétique - Inde), le docteur Yaser Hashem (Institut européen de recherche chimique et biologique - Université de Bordeaux, France), le Professeur Guy Trân Van Nhiêu (Université Paris-Saclay relevant du Centre national de la recherche scientifique - CNRS), etc.

Pour sa 1re édition, la conférence internationale sur la microbiologie et une santé globale avait été organisée en 2018 par l’Université des sciences naturelles (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

Texte et photos : Câm Sa/CVN