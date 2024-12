Le Vietnam remporte la première place lors des Championnats d'Asie élargis de taekwondo de la Police

L'Association sportive de la Police populaire vietnamienne a en effet raflé la première place du podium avec un total de 37 médailles d'or, 36 d'argent et 33 de bronze.

Photo : BQN/CVN

Dans le volet civil, les institutions sud-coréennes se sont particulièrement démarquées. L'Université JeongJeom a obtenu la première place, suivie de l'Université Shinhan à la deuxième place et de l'Université Daekyung à la troisième.

Placés sous le thème "Le pouvoir de la police ! La police du taekwondo - des citoyens protecteurs du monde", ces championnats ont souligné le rôle essentiel des forces de l'ordre dans le maintien de la paix et de la sécurité. Le Vietnam, en remportant un nombre record de médailles, a démontré l'excellence de son dispositif policier et son engagement au service de la communauté internationale.

L'événement a rassemblé plus de 2 500 personnes, incluant officiels, entraîneurs et athlètes, représentant 29 pays et territoires. Avec une délégation de 70 athlètes d'élite, le Vietnam a démontré son engagement dans cette compétition de haut niveau

Organisés dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de sécurité publique populaire du Vietnam (19 août 1945 - 2025) et du 20e anniversaire de la Journée nationale "Tout le peuple défend la sécurité nationale", les Championnats d'Asie élargis de Taekwondo de la Police 2024 ont été l'occasion de rendre hommage à l'histoire et aux traditions de la police vietnamienne.

Les championnats ont été l'occasion de promouvoir la pratique du taekwondo auprès de tous les publics. En parallèle de la compétition officielle réservée aux forces de police, des démonstrations et des ateliers ont été organisés pour les enfants, les adolescents, les jeunes et les personnes âgées, permettant ainsi de transmettre les valeurs de cette discipline.

VNA/CVN