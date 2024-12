Coup d'envoi des Championnats d'Asie de Taekwondo de la Police du Vietnam 2024

Les Championnats d'Asie de Taekwondo de la Police du Vietnam 2024 ont officiellement débuté le 6 décembre dans la province de Quang Ninh (Nord). L'événement réunit plus de 2.500 participants, comprenant des officiels, entraîneurs et athlètes, issus de 29 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

La délégation de la Police ietnamienne participe avec une équipe de 70 athlètes, déterminés à briller dans ce tournoi d’envergure.

Prévu jusqu’au 9 décembre, cet événement sportif s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de sécurité publique populaire du Vietnam (19 août 1945 - 2025) et du 20ᵉ anniversaire de la Journée nationale "Tout le peuple défend la sécurité nationale".

Lors de la cérémonie d'ouverture, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a souligné que ce tournoi ne se limite pas à promouvoir le développement du taekwondo, mais constitue également un pont essentiel pour renforcer la coopération entre les forces de police internationales en faveur de la paix et de la sécurité mondiales.

Photo : VNA/CVN

Sous le slogan "Le pouvoir de la police ! La police du taekwondo - des citoyens protecteurs du monde", ce tournoi incarne l'esprit de solidarité et de collaboration entre les forces de l'ordre à travers le monde. Il reflète également l'engagement du Vietnam à contribuer activement au maintien de la paix et de la stabilité régionales et internationales, a déclaré le ministre.

Le programme inclut deux compétitions principales : l'une réservée aux policiers des pays et territoires asiatiques, et l'autre ouverte aux enfants, adolescents, jeunes et personnes âgées, offrant ainsi une plateforme inclusive et diversifiée.

VNA/CVN