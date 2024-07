Dernier coup de rame avant les JO de Paris 2024

Photo : VNA/CVN

Les Championnats d’Asie du Sud-Est 2024 d’aviron et de canoë-kayak des moins de 19 ans (U19) et de 23 ans (U23) se sont déroulés du 4 au 7 juillet au Centre d’entraînement et de compétition d’aviron de Hai Phong (Nord), rassemblant plus de 500 rameurs et entraîneurs de sept pays de la région : Cambodge, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. À domicile, les compétiteurs vietnamiens ont démontré une supériorité écrasante. La délégation vietnamienne a remporté le classement général avec 34 médailles d’or, 23 d’argent et 13 de bronze en aviron (toutes catégories d’âge confondues).

La préparation est la clef

Lors de ces championnats, les piliers de la sélection nationale d’aviron, comme Trân Thi Anh Tuyêt et Pham Thi Huê, ont réalisé des performances impressionnantes. De jeunes talents tels que Hoàng Thi Thu Hiên, Hoàng Vo Kiêu Loan et Nguyên Ngoc Anh ont également montré des progrès remarquables par rapport au niveau régional.

Après des épreuves d’aviron acharnées, celles de canoë-kayak ont débuté le 4 juillet. Tous les regards se sont alors tournés vers la jeune Nguyên Thi Huong, qui représentera le Vietnam aux Jeux olympiques (JO) de Paris 2024.

Comme l’a souligné le président de la Fédération d’aviron d’Asie du Sud-Est, Rangsan Wongsan, ces Championnats d’Asie du Sud-Est 2024 d’aviron et de canoë-kayak sont un événement prestigieux de la région, visant à évaluer les capacités des athlètes en vue des Jeux d’Asie du Sud-Est 2025 en Thaïlande. À l’approche des JO, de nombreux pays, dont le Vietnam, considèrent également cette compétition comme une dernière opportunité de se frotter à la concurrence.

Chaque matin, l’entraînement des athlètes sur la rivière Gia à Hai Phong dure environ quatre heures. L’après-midi, tout le monde se concentre sur le perfectionnement des techniques. En moyenne, chaque rameur parcourt environ 14-18 km sur la rivière à haute intensité, tout en faisant de la musculation en salle et de la course.

Photo : VNA/CVN

“Depuis le Nouvel An lunaire, je n’ai pas quitté le centre d’entraînement une seule fois pour rentrer chez moi. Je me concentre pleinement avec mon coach pour m’efforcer d’obtenir les meilleurs résultats aux JO de Paris 2024 le mois prochain”, a partagé la rameuse Nguyên Thi Huong.

Selon les experts, la sélection nationale d’aviron a été bien préparée techniquement ces dernières années. Par exemple, Pham Thi Huê a reçu un programme d’entraînement spécifique de l’expert australien Joseph Donnell pour améliorer ses techniques.

Avant les éliminatoires olympiques, les rameurs de canoë-kayak ont été envoyés en stage en Thaïlande. L’équipe d’aviron est également partie en Australie pour des compétitions de préparation. Les performances des sportifs se sont nettement améliorées.

L’aviron vietnamien a réussi à se qualifier pour les JO à cinq reprises. Pour la doyenne Pham Thi Huê, il s’agit de sa troisième participation consécutive à ces Jeux. Le succès de la sélection nationale d’aviron a motivé les rameurs de canoë-kayak à progresser.

Détermination du Vietnam

L’aviron est l’une des disciplines sportives exceptionnelles qui a permis au Vietnam de décrocher deux billets officiels pour les JO de Paris 2024. C’est également l’une des équipes sportives clés du pays qui concourront aux JO de Paris. Par conséquent, l’Autorité sportive du Vietnam (ASV) a créé les meilleures conditions possibles pour les athlètes, en termes d’entraînement, de compétitions, de régime alimentaire spécial, ainsi que de stages d’entraînement à l’étranger pour améliorer leurs compétences.

Selon le secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’aviron, Nguyên Hai Duong, décrocher un billet pour les JO est un défi, mais remporter une médaille dans cette compétition est encore plus difficile. Lors des 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19), l’équipe féminine d’aviron du Vietnam a remporté trois médailles de bronze. Cette performance nous donne encore plus de détermination pour conquérir les JO de Paris.

“De retour des éliminatoires olympiques, les deux rameurs cibles (bénéficiant ainsi d’investissements substantiels de la part des instances sportives nationales en préparation pour les compétitions internationales, Ndlr) se sont plongés dans un programme d’entraînement intensif sous la direction de leurs entraîneurs. Après les Championnats d’Asie du Sud-Est 2024, Pham Thi Huê s’entraîne en Thaïlande. Pendant ce temps, Nguyên Thi Huong participe aux Championnats du monde de canoë-kayak U23 avant de concourir aux JO de Paris”, a déclaré l’entraîneur en chef de la sélection nationale d’aviron du Vietnam, Luu Van Hoàn.

Bien que l’aviron vietnamien n’ait pas encore rattrapé les grandes nations, tous les efforts sont déployés pour s’entraîner assidûment et viser le meilleur classement possible.

Phuong Nga/CVN