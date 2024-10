Le Vietnam s’offre le doublé aux Championnats d’Asie d’aviron 2024

Photo : VNA/CVN

Le groupe composé de Nguyên Thi Giang, Phan Thi Thao, Pham Thi Ngoc Anh, Lê Thi Hiên, Hà Thi Vui, Dinh Thi Hao, Pham Thi Huê, Du Thi Bong et Luong Thi Thao a vaincu une forte concurrence dans l’épreuve du huit de pointe féminin pour remporter l’or.

L’équipe a relégué les autres embarcations du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan loin derrière dès le début et a ramé en solitaire jusqu’à la ligne d’arrivée.

La deuxième médaille d’or est revenue au duo sans barreur féminin composé de Dinh Thi Hao et Pham Thi Huê, qui ont battu leurs rivales de Chine et de Hong Kong pour monter sur la plus haute marche du podium.

Les rameurses vietnamiennes ont également remporté deux médailles d’argent et trois de bronze dans d’autres catégories pour prendre la quatrième place au classement général.

La Chine a dominé avec sept médailles d’or. L’Ouzbékistan, pays hôte, s’est classé deuxième avec cinq médailles, tandis que l’Iran a obtenu la troisième place avec deux médailles d’or et trois d’argent, soit une médaille d’argent de plus que le Vietnam.

Le résultat du Vietnam cette année n’a pas été aussi bon qu’en 2022, alors qu’en Thaïlande, où il avait remporté quatre médailles d’or pour une deuxième place, mais les commentateurs ont déclaré que cela était dû aux forts progrès des athlètes ouzbeks qui ont remporté cinq médailles d’or remarquables contre aucune il y a deux ans.

Les athlètes vietnamiennes rentreront chez elles et se prépareront pour les championnats nationaux plus tard ce mois-ci dans la ville de Hai Phong, dans le Nord du pays.

VNA/CVN