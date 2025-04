Sommet du P4G : le Vietnam affirme son engagement ferme en faveur des ODD

Le quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) sera l’occasion pour le Vietnam d’affirmer son engagement ferme en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son.

S’adressant à la presse à la veille du du sommet, prévu du 14 au 17 avril, il a déclaré que cet événement sur le thème "Transition verte durable et centrée sur l’humain", sera la première conférence multilatérale de haut niveau organisée par le Vietnam dans le domaine de la croissance verte, de la transition verte et du développement durable.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a indiqué que le développement durable et la transition verte constituant une tendance incontournable et un choix stratégique pour les nations, ce sommet du P4G offrirait au Vietnam l’occasion de collaborer avec la communauté internationale pour promouvoir des stratégies de transition verte et durable aux niveaux national, régional et mondial.

Le sommet vise également à concrétiser les politiques et les points de vue du Parti et de l’État vietnamiens en matière de relations extérieures, à approfondir les relations avec les partenaires et à renforcer la position et le rôle du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux, mobilisant ainsi les ressources internationales pour le développement, notamment dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la transition verte, de la transformation numérique, des sciences, des technologies et de l’innovation.

Par ailleurs, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère d’essor national, c’est aussi l’occasion d’affirmer la bonne voie du Parti et de l’État vietnamiens en matière de développement durable. Le Vietnam ne sacrifiera pas le progrès social, l’équité sociale et l’environnement à la poursuite d’une simple croissance économique. La croissance verte doit contribuer à la restructuration de l’économie, associée à la transformation du modèle de croissance, pour parvenir à la prospérité économique, à la durabilité environnementale et à l’équité sociale.

À travers ce sommet, le Vietnam souhaite transmettre à la communauté internationale le message d’un Vietnam déterminé à transformer son modèle de croissance, à promouvoir un développement rapide et durable, à mettre en valeur ses solides réalisations et son potentiel économiques, ses valeurs culturelles uniques, ainsi que l’hospitalité, la convivialité et la résilience de son peuple, a-t-il indiqué.

Concernant la préparation du Vietnam au sommet, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a déclaré qu’étant donné l’importance de celui-ci, les préparatifs ont bénéficié d’une attention particulière et ont été menés très tôt, avec la participation active et responsable des ministères, des secteurs et de Hanoï, afin d’assurer le succès du sommet à tous égards.

À ce jour, environ 600 délégués internationaux de plus de 40 pays et organisations internationales, dont des pays membres et partenaires du P4G, des fonds d’investissement, des instituts de recherche, des universitaires, des entreprises et des missions diplomatiques, se sont inscrits pour participer à l’événement, en présentiel et en ligne.

De nombreux dirigeants de haut rang de pays et de partenaires, dont la vice-secrétaire générale des Nations unies, trois Premiers ministres, plusieurs vice-Premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, sont attendus au Vietnam pour participer au sommet.

Concernant l’ordre du jour, il a fait savoir que le Vietnam avait activement échangé et consulté les pays membres et partenaires du P4G sur le thème du sommet et les discussions ciblées, notamment celles portant sur les politiques favorisant les partenariats public-privé, l’attraction des investissements, la maximisation des ressources pour la transition verte, l’application des technologies et de l’innovation pour améliorer l’efficacité des ressources, réduire les émissions, assurer une transition énergétique durable et préparer les ressources humaines à une économie verte.

Le sommet devrait adopter la Déclaration de Hanoï, affirmant fermement les engagements en faveur d’une croissance verte et durable axée sur les personnes, ainsi que la détermination à collaborer de manière responsable pour relever les défis mondiaux actuels, a-t-il indiqué, soulignant que le succès de ce sommet apporterait des valeurs à toutes les parties prenantes, aidant la communauté internationale à trouver des solutions plus efficaces aux défis mondiaux et à obtenir des résultats tangibles dans la réalisation des ODD.

