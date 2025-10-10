Ouverture du 15ᵉ Salon international des cadeaux et de l'artisanat de Hanoï

Le 15ᵉ Salon international des cadeaux et de l'artisanat de Hanoï (Hanoi Giftshow 2025) a ouvert ses portes le 9 octobre au Centre national d'expositions et de construction (NECC), situé rue Dô Duc Duc, à Hanoï.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du Département municipal de l'industrie et du commerce, Vo Nguyên Phong, a souligné que Hanoi Giftshow n'est pas seulement une plateforme commerciale mais aussi une vitrine pour des produits artisanaux uniques, mettant en valeur la créativité des artisans et contribuant à promouvoir l'image de la capitale. L'événement illustre l'engagement de Hanoï à créer un environnement propice à la production et au développement durable.

Avec 450 stands d'entreprises nationales et internationales, le salon devrait attirer plus de 18 000 visiteurs. Les produits exposés sont organisés par catégories, incluant laques, vannerie, céramique, broderie et soie, ainsi que les produits OCOP (À chaque Commune, son Produit). L'événement présente de nombreux articles au design nouveau et de grande valeur, mettant en lumière l'excellence de l'artisanat local.

Depuis 14 ans, Hanoi Giftshow s'est imposé comme un salon d'artisanat réputé dans la région Asie-Pacifique. Il enregistre chaque année des milliers de contrats et de protocoles d'accord, contribuant activement à une croissance annuelle de l'exportation du secteur de 6 à 8 %. Hanoï compte actuellement plus de 1 350 villages de métiers, dont les produits sont très compétitifs et exportés vers l'Europe, les États-Unis, le Japon, le Moyen-Orient et d'autres marchés asiatiques.

Hanoi Giftshow 2025 promet d'être une plateforme majeure permettant aux entreprises, aux ateliers de production et aux artisans de Hanoï et d'autres régions du pays de promouvoir leurs produits, de favoriser la coopération internationale et de soutenir le développement durable de l'artisanat. Le salon durera jusqu'au 12 octobre 2025.

