VINASA 2025 : reconnaître, cartographier et connecter les entreprises numériques

Cent soixante neuf entreprises numériques d’excellence du Vietnam ont été honorées lors d’une cérémonie organisée dans la soirée du 9 octobre à Hanoï. Il s’agit du programme Top10 des entreprises numériques vietnamiennes, événement annuel lancé par la Vietnam Software and IT Services Association (VINASA - Association vietnamienne du logiciel et des services des technologies de l’information) depuis 2014.

Photo : Vietnamplus/CVN

À cette occasion, la Carte des entreprises numériques vietnamiennes 2025 a été dévoilée pour la première fois par la VINASA.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Hoang Phuong, a souligné qu’au cours de plus d’une décennie, grâce aux efforts constants de la VINASA, le programme Top10 des entreprises numériques vietnamiennes était devenu un événement annuel majeur et prestigieux dans la communauté numérique vietnamienne. Il a réaffirmé que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique étaient considérées par le Parti et l’État comme des bases du développement national dans la nouvelle ère.

En 2025, le programme Top10 a été entièrement restructuré avec des critères plus scientifiques, une spécialisation plus approfondie et des opportunités commerciales plus concrètes. Pour la première fois, le processus de sélection et de reconnaissance des entreprises d’excellence a été étroitement associé à la construction de la Carte des entreprises numériques vietnamiennes. Seules 81 entreprises ont été évaluées et certifiées directement par le Conseil des experts pour être inscrites au Top10.

Ces entreprises sont positionnées sur la carte selon 23 domaines spécifiques regroupés en cinq catégories : développement technologique et plateformes ; solutions de gestion organisationnelle et d’entreprise ; solutions pour les secteurs socio-économiques ; services numériques et start-up technologiques.

Après la cérémonie de reconnaissance, des rapports sectoriels approfondis et une publication spéciale Top10 seront diffusés en vietnamien, en anglais et en japonais, et envoyés à plus de 5.000 institutions et entreprises partenaires au Vietnam et à l’étranger.

Pour évaluer et élaborer cette carte, le comité d’organisation a utilisé la méthode VINASA Techmap, inspirée du modèle Magic Quadrant de Gartner, basée sur deux axes : Vision et Exécution.

L’année 2025 marque la première publication de cette carte, avec 257 entreprises positionnées à 389 emplacements dans 23 cartes sectorielles. Les 23 cartes sont accessibles gratuitement à toutes les organisations et entreprises souhaitant les consulter et les exploiter.

Dans les prochaines phases, la carte sera régulièrement mise à jour en ligne, créant ainsi une infrastructure d’information ouverte, transparente et mesurable pour le marché technologique vietnamien.

VNA/CVN