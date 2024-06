Ouverture de l’exposition Automechanika 2024

L’exposition sur l’automobile et les accessoires automobiles (Automechanika) 2024 a ouvert ses portes le 20 juin au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

L’événement, organisé par les groupes Messe Frankfurt, Chan Chao International, et Yorkers Exhibition Service Vietnam, rassemble 450 exposants nationaux et internationaux en provenance de 21 pays et territoires dont le Vietnam, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Australie, la République de Corée, la Chine, Singapour et la Thaïlande.

Automechanika 2024 présente non seulement des produits, mais également des services et des solutions de pointe de l’industrie automobile. Parmi les marques notables Dielektrik UAB, EXEDY, Launch, Liqui Moly, OBD/Autel, SAMPA, TecAlliance, Yon Ming, ZF, entre autres. Les exposants opèrent principalement dans les domaines de la technologie pour les logiciels de service et de réparation, les pièces de rechange, les pièces détachées et les solutions mobiles du futur.

L’édition 2024 est placée sous le thème "Entreprise - Atelier - Expérience" et contribue à accompagner la mise en œuvre de la "Stratégie nationale de développement automobile d’ici à 2025" du gouvernement vietnamien. Selon les organisateurs, l’objectif d'Automechanika est d'augmenter le taux de production automobile national à 40% pour rapprocher les voitures des consommateurs et servir de base aux activités commerciales d'exportation des investisseurs étrangers.

De nombreux constructeurs automobiles de renom y sont présents tels que Mercedes, Ford, Kia, Toyota et BMW. Ce 6e salon automobile vise également à encourager et promouvoir le transfert de technologies, l’application de logiciels, les solutions vertes et la réduction de CO 2 pour développer durablement l’industrie automobile au Vietnam.

En dehors des activités de promotion commerciale, Automechanika 2024 organise des colloques thématiques portant sur la mise à jour des tendances d’utilisation, les politiques et la taxe sur les automobiles, la sensibilisation au transport électrique et la transition verte orientée vers la neutralité carbone. Le programme inclut également une compétition de tuning pour voitures et motos.

Clôture : le 22 juin

Texte et photos : Truong Giang/CVN