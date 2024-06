Vietnam AutoExpo 2024 s’attend à accueillir 20.000 visiteurs

Le Salon international Vietnam AutoExpo 2024 est une bonne occasion pour les entreprises du secteur de l’automobile de présenter de nouveaux produits et les avancées technologiques, ainsi que d’échanger avec leurs clients et partenaires les opportunités d’affaires.

Photo : CTV/CVN

La 17e édition du Salon international de l’automobile et des industries auxiliaires (Vietnam AutoExpo 2024) a ouvert ses portes jeudi 13 juin au Centre international des expositions de Hanoï, au 91 rue Trân Hung Dao.

S’étendant sur une superficie totale de plus de 5.000 mètres carrés, cet événement rassemble près de 250 stands, avec la participation de 200 entreprises vietnamiennes et étrangères.

Il est placé sous les auspices du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, de l’Association vietnamienne des industries auxiliaires (VASI), de l’Association vietnamienne des ingénieurs automobiles (VSAE) et de la société de publicité et d’exposition CIS Vietnam.

Vietnam AutoExpo est un événement annuel dédié aux entreprises spécialisées dans la fabrication, l’assemblage et le commerce des véhicules de transport. C’est l’événement le plus important de l’industrie automobile du Vietnam, contribuant de manière significative au développement de l’industrie de fabrication et d’assemblage des automobiles, des motos et des véhicules électriques, ainsi que des industries auxiliaires connexes au Vietnam.

Le salon permet également aux entreprises et visiteurs de se renseigner sur de nouvelles tendances technologiques, des produits innovants, des technologies de pointe et de nouveaux modèles de production et d’affaires dans les domaines de l’industrie automobile et des industries auxiliaires.

"L’industrie automobile, le marché des véhicules et les industries auxiliaires offrent encore de vastes opportunités de croissance, incitant les entreprises à investir dans ce domaine. En 16 éditions, la Vietnam Auto Expo a établi sa réputation en tant que salon du transport d’envergure dans le nord du Vietnam, permettant aux constructeurs automobiles d’atteindre les clients potentiels et de contribuer à l’essor de l’industrie des véhicules motorisés", a déclaré Pham Tuân Anh, directeur adjoint du Département de l’industrie relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

L’événement de cette année voit la participation de nombreuses marques vietnamiennes et étrangères telles que Veam Motors, Gaz Group, KC Motors, Daewoo, Faw, Dongfeng, Hyundai, Ducati, Harley-Davidson, Triumph et Royal Enfield, etc. Diverses marques attachées aux industries auxiliaires sont également présentes, notamment Dunlop, Elig, Timsun, Vietmap, Bosch, Philips et CNC Hanoi.

Dans le cadre du salon, vendredi 14 juin, a lieu un colloque sur le thème "Développer la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’industrie automobile dans le contexte de l’adaptation au changement climatique". L’événement est co-organisé par l’Association vietnamienne des industries auxiliaires (VASI), l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), l’Institut de stratégie des transports (ministère vietnamien des Transports), et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

Durant quatre jours, du 13 au 16 juin, le Salon international Vietnam AutoExpo 2024 prévoit d’attirer environ 20 000 visiteurs. Des échanges commerciaux avec la participation d’une centaine d’entreprises auront lieu, permettant de promouvoir les investissements et les transferts scientifiques et technologiques dans les domaines de l’industrie automobile et des industries auxiliaires.

Selon un rapport récemment publié par l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), les ventes des membres de la VAMA en mai dernier ont atteint 25.794 véhicules, soit une augmentation de 6% par rapport au mois précédent.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, les ventes totales des membres de la VAMA ont atteint 108.309 véhicules de tous types, en baisse de 5% par rapport à la même période de l’année dernière.

NDEL/VNA/CVN