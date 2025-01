Ouverture de la réunion de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Cân Tho

La réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte aux changements climatiques s’est tenue mardi 21 janvier à Cân Tho, réunissant des représentants de haut niveau.

>> Cân Tho se prépare à des évènements francophones

>> Les voix de la coopération francophone au Vietnam

>> La France aux côtés du Vietnam pour une agriculture durable

>> Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, reçoit le président de l’APF

Parmi les délégués présents à la réunion, figuraient Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Hilarion Etong, président de l’APF, Caroline St-Hilaire, administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et Rémi Nono Womdim, représentant de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi que 120 participants, dont des parlementaires, diplomates et experts provenant d’une soixantaine de pays francophones.

Lors de son discours d’ouverture, Trân Thanh Mân a chaleureusement accueilli les délégations, soulignant l’importance de cette rencontre organisée dans la ville de Cân Tho, pôle économique, culturel et social du delta du Mékong. Il a salué la participation active des dirigeants, parlementaires, observateurs et experts à cette initiative, qui reflète les priorités communes des pays francophones en matière d’agriculture durable et de lutte contre le changement climatique.

Cet événement marque une nouvelle étape dans les activités interparlementaires multilatérales orchestrées par l’AN du Vietnam, après des succès tels que la 41e Assemblée du Parlement de l’Asie du Sud (2020), la 10e Réunion de l’APF de la Région Asie-Pacifique (2022) et la Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’Union interparlementaire (2023). Trân Thanh Mân a souligné que la tenue de cette réunion réaffirme l’engagement du Vietnam en faveur de la coopération multilatérale et son soutien indéfectible aux objectifs de la Francophonie et de ses membres.

Le président de l’AN a également présenté les résultats économiques impressionnants du Vietnam en 2024, avec une croissance de 7,09%, une économie évaluée à 476,3 milliards d’USD, une inflation maîtrisée sous les 4% et un volume d’import-export atteignant 786 milliards d’USD. Les investissements étrangers se sont élevés à 38,2 milliards d’USD, dont 25,4 milliards en investissements directs étrangers (IDE).

Dans ce contexte, Trân Thanh Mân a souligné le rôle central de l’agriculture, véritable levier économique pendant les crises, dont le COVID-19. Il a précisé que cette conférence visait à renforcer la coopération entre pays francophones pour promouvoir une agriculture durable, assurer la sécurité alimentaire et s’adapter efficacement aux défis du changement climatique, tout en améliorant les conditions de vie de la population.

La Déclaration de Cân Tho

Le président de l’APF, Hilarion Etong, a salué l’organisation de cet événement qui se déroule du 21 au 24 janvier, autour des thématiques d’intérêt universel. Selon lui, cette initiative illustre l’engagement du Vietnam envers les valeurs fondamentales de la francophonie et son ambition de jouer un rôle actif dans la coopération francophone sur des enjeux essentiels tels que l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la lutte contre les changements climatiques.

Hilarion Etong a affirmé son soutien à la section vietnamienne dans l’organisation de cette conférence, soulignant sa contribution à l’élaboration du programme et à la mobilisation des parlementaires intervenant dans les trois panels de la journée. Il a également insisté sur la pertinence du thème choisi, particulièrement dans un contexte mondial marqué par des défis croissants qui nécessitent des actions collectives et concertées.

“En tant que premier vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun et président de l’APF, je tiens à mettre en lumière le rôle crucial que jouent nos parlements dans le développement et le renforcement de la coopération francophone. Nos institutions législatives sont non seulement les gardiennes des lois et des politiques, mais aussi des espaces de dialogue et de partage d’expériences et de bonnes pratiques”, a-t-il déclaré. Il a ajouté : “La coopération en matière d’agriculture durable et de sécurité alimentaire doit s’appuyer sur des initiatives législatives novatrices et sur une collaboration renforcée entre nos parlements. Nous avons la responsabilité de concevoir des politiques publiques qui soutiennent une agriculture résiliente, capable de répondre aux besoins alimentaires de nos populations tout en préservant notre planète pour les générations futures.”

Cette réunion de l’APF, couplée à la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte aux changements climatiques, constitue une plateforme d’échange essentielle. Elle permet aux participants de débattre des actions menées par les parlements francophones et d’encourager la coopération entre divers acteurs, notamment les États, l’OIF, les bailleurs de fonds et les institutions financières.

Durant cet événement, les parlementaires ont partagé leurs expériences, les leçons tirées de leurs initiatives et les meilleures pratiques en matière de législation et de politiques publiques pour promouvoir une agriculture durable. La conférence doit se clôturer par l’adoption de la Déclaration de Cân Tho, un document qui synthétise les engagements pris pour renforcer la coopération francophone en faveur de l’agriculture durable, de la sécurité alimentaire et de l’adaptation aux changements climatiques.

Texte et photos : Truong Giang/CVN