L'AUF coopère avec l'Université de médecine Pham Ngoc Thach et la ville Dà Nang

Le 4 novembre, à Hô Chi Minh-Ville, s’est tenue la cérémonie de signature d'un accord-cadre de coopération entre l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Université de médecine Pham Ngoc Thach, dans le but de promouvoir le développement d'un espace de coopération universitaire francophone à Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’entre l’AUF et le Service de l’information et des communications de Dà Nang.

Lors de l’ouverture, le Professeur agrégé Dr. Nguyên Thanh Hiêp, directeur de l'Université de médecine Pham Ngoc Thach, a déclaré : "Après une longue période de préparation depuis notre engagement de principe l’année dernière, je suis très heureux aujourd’hui d’officialiser l’accord-cadre de partenariat entre l’AUF et l’Université de médecine Pham Ngoc Thach pour le développement d’un espace intégré francophone, qui comprend deux volets : le Campus numérique francophone (CNF) 5.0 et le Centre d’employabilité francophone (CEF)".

Évoquant la relation de coopération entre l'AUF et l'Université Pham Ngoc Thach, il a expliqué que le premier pilier de cet espace, le CNF 5.0, remonte à 1990 avec la création des Centres SYFED-REFER, acronyme de "Système francophone d’édition et de diffusion" et de "Réseau électronique francophone pour l'éducation et la recherche", à peu près à la même époque que la fondation de l'établissement par le Professeur Duong Quang Trung, sous le nom de "Centre universitaire de formation des cadres de la santé" (CUF). Parfaitement francophone et engagé, le défunt Professeur Dương Quang Trung a été l'un des pionniers de la Francophonie scientifique au Vietnam et en Asie-Pacifique, en adhérant à l’AUPELF-UREF (ancien nom de l’AUF) en mai 1992, avant même l'ouverture du Bureau régional de l’AUF à Hanoï l'année suivante.

"Au fil des années, les CNF ont évolué pour atteindre aujourd’hui leur 5e génération, tandis que notre établissement est devenu une université complète en sciences de la santé, portant le nom du premier ministre de la Santé du Vietnam, le médecin Pham Ngoc Thach", a dit le directeur de l'Université de médecine Pham Ngoc Thach.

Depuis sa prise de fonction en 2019, le recteur de l’AUF, le Professeur Slim Khalbous, a rapidement mis en place un nouveau dispositif complémentaire aux CNF : les Centres d’employabilité francophones (CEF). Sous son impulsion, le réseau des CEF s’est progressivement étendu et s’est affirmé comme un projet majeur de l’axe 2 de la stratégie de l’AUF pour 2021-2025, axé sur l’employabilité et l’entrepreneuriat des étudiants.

Selon Nguyên Thanh Hiêp, bien que spécialisée dans le domaine de la santé, son université doit aussi relever le défi de l’employabilité et de l’insertion professionnelle de ses diplômés. "Un tel espace intégré au sein de notre université sera donc d’une grande utilité. D’autant plus qu’à l’ère numérique actuelle, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication est incontournable dans toutes les activités de nos étudiants, enseignants-chercheurs, cadres et personnels, qu'il s'agisse d’apprentissage, d’enseignement, de recherche ou de gouvernance universitaire", a-t-il-affirmé.

Et d'ajouter que "notre université porte le nom de deux personnalités vietnamiennes francophones éminentes, le médecin Pham Ngoc Thach et le Professeur Duong Quang Trung, symbole fort de notre engagement envers la Francophonie, avec un corps professoral et un personnel francophone solide et unique dans le contexte vietnamien. La Francophonie est profondément enracinée dans notre identité ! Cet engagement se manifeste une fois de plus aujourd’hui avec l’intégration en nos murs d’un espace intégré francophone, parfaitement équipé, convivial et très dynamique dans toutes les activités de partenariat francophone, contribuant non seulement au développement de notre université, mais aussi des établissements membres de l’AUF à Hô Chi Minh-Ville, dans le Sud du Vietnam et au-delà, à l’échelle nationale et de la Francophonie scientifique en Asie-Pacifique".

Lors de la cérémonie de signature, le Professeur Slim Khalbous, recteur de l'AUF, a également souligné que cet accord favorisera la promotion du français et la préservation de la diversité linguistique dans le monde. L'AUF mène de nombreux projets visant à former des ressources humaines qualifiées à l’échelle mondiale, et l'Université de médecine Pham Ngoc Thach participera activement à ces projets tout en promouvant l'enseignement du français dans ses programmes académiques.

Après la cérémonie de signature entre l'AUF et l'Université de médecine Pham Ngoc Thach, une seconde signature a eu lieu, officialisant un accord de coopération entre l'AUF et le Service de l'information et des communications de Dà Nang. Ce partenariat vise à former des ressources humaines de haute qualité pour accompagner les projets de transformation numérique de Dà Nang, qui aspire à devenir une ville leader en innovation et en numérique au Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN