Concours "Jeunes Reporters Francophones 2024" : l'Université de Cân Tho à l'honneur

La 9 e édition du concours "Jeunes Reporters Francophones", organisée annuellement par Le Courrier du Vietnam , s’est clôturée. Le comité d'organisation attend déjà une nouvelle vague d’articles pour la 10 e édition de 2025, en espérant toujours plus de créativité et d'originalité.

Bien que l’agenda du début de l’année 2025 soit dense, et que les journées de travail soient particulièrement chargées en raison des préparatifs pour le Têt du Serpent 2025, la rédactrice en chef du Courrier du Vietnam, Nguyên Hông Nga, également cheffe du comité d'organisation du concours, a pris le temps de rencontrer des professeurs, enseignants et étudiants des Départements de français des Universités de la pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que de l’Université de Cân Tho, pour partager sa satisfaction et féliciter les lauréats du concours, soulignant leur curiosité pour les études et leur dynamique de participation.

Pour cette 9e édition, l'Université de Cân Tho s'est distinguée par la participation de plus de 60 candidats. Lê Thi Ngoc Lan a remporté le 2e prix pour son article intitulé "Café mobile en français : une start-up apprentissage et échange culturel". Elle a exprimé sa joie d'avoir été récompensée : "Je suis tellement heureuse d’avoir reçu le 2e prix du concours. Mon article s'inspire d'une histoire vraie, celle de mon ami qui a entrepris de vendre du café mobile pour financer ses études. Il a dû surmonter plusieurs difficultés, comme de nombreux étudiants, et ses efforts m’ont inspirée à écrire cet article", a-t-elle partagé.

Lors de la rencontre du 11 janvier avec des étudiants de l'Université de Cân Tho, Nguyên Hông Nga a souligné que les articles des candidats avaient retenu l'attention du jury et des ambassades francophones. "Ce n’est pas seulement la récompense matérielle qui compte, mais aussi la valeur spirituelle et les attestations reçues, qui enrichiront le parcours académique et professionnel des lauréats une fois leurs études terminées", a-t-elle ajouté.

Le Dr. Diêp Kiên Vu, vice-doyen du Département de langues étrangères de l'Université de Cân Tho, a également salué l'importance du concours, en soulignant que cette compétition avait permis aux étudiants d'améliorer leur maîtrise du français, tout en enrichissant leurs connaissances culturelles et lexicales. Il a rappelé le rôle essentiel de la langue française dans l’enseignement et dans la culture.

Valoriser la francophonie dans le delta du Mékong

"Il est important que les étudiants du Département de langues étrangères comprennent bien le rôle et la position de la langue française dans le contexte de l’emprise de la langue anglaise. Les étudiants primés du concours ont motivé les autres à apprendre le français. Ces prix sont un fort encouragement vis-à-vis des étudiants de l’université de Cân Tho", a déclaré le vice-doyen. Il a ajouté que pour la 10e édition, le Département de langues étrangères continuera à encourager les étudiants à participer activement à ce concours.

La rédactrice en chef du Courrier du Vietnam a, à cette occasion, exprimé ses remerciements aux dirigeants et aux professeurs du Département de langues étrangères de l’Université de Cân Tho, qui ont accompagné et encouragé les étudiants à participer au concours "Jeunes Reporters Francophones". "Nous sommes tellement impressionnés par le grand nombre de candidats provenant de l’Université de Cân Tho par rapport à d’autres établissements", a-t-elle souligné, ajoutant que les enseignants de cette université avaient fortement promu la langue française en général, et ce concours francophone en particulier, contribuant ainsi au développement et à la valorisation de la francophonie dans le delta du Mékong.

"Lê Thi Ngoc Lan, étudiante du Département de langues étrangères de l’Université de Cân Tho, mérite pleinement son deuxième prix", a déclaré la rédactrice en chef du Courrier du Vietnam. Outre ce prix, deux autres étudiantes de l’Université de Cân Tho, Lê Nguyên My et Vo Nguyêt Bao Thi, ont remporté le prix de l’ambassade du Maroc pour leur article intitulé "Lancement d’une start-up de đá me : boisson vietnamienne estivale et populaire". "Le contenu des articles des candidats primés correspond parfaitement au thème du concours 2024 : créer, innover et entreprendre en français", a-t-elle ajouté. La rédactrice en chef a exprimé l’espoir que la 10e édition du concours continuerait à montrer la dynamique des participants de l’Université de Cân Tho, soulignant que les récompenses du concours contribueraient à motiver l’apprentissage du français chez les étudiants.

La 9e édition du concours a reçu un total de 107 articles, dont 45 rédigés par des candidats individuels et 62 par des groupes. En tout, 190 candidats (contre 174 lors de la 8e édition et 119 lors de la 7e) ont participé, dont 40 garçons et 150 filles, parmi lesquels deux étrangers : une Roumaine et un Congolais. La majorité des participants proviennent de l’Université de Cân Tho (62), de l’Université de langues et d’études internationales - ULIS (43) de l’Université nationale de Hanoï, et de l’Université de Hanoï (35).

Texte et photos : Truong Giang/CVN