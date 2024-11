C2R-AP

Les mobilités académiques et professionnelles dans l’espace francophone au menu des discussions

Près de 90 représentants de 56 établissements issus de neuf pays ont participé à la 2e Conférence générale des recteurs des établissements membres de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Asie-Pacifique (C2R-AP), le plus grand forum régional dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche en français.

De nombreuses personnalités du monde politique et socio-économique ont honoré cet événement de leur présence, ainsi que le Professeur Slim Khalbous, recteur de l'AUF. Pour cette édition, la C2R-AP s'articule autour de quatre ateliers thématiques : l’intelligence artificielle et la gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche, le dialogue entre le monde académique et le monde professionnel, les opportunités du Programme international de mobilité et d'employabilité (PIMEF) en Asie-Pacifique et la nouvelle stratégie de l'AUF pour la co-construction de projets en 2025 et pour la période 2025-2029.

Dans son discours d’ouverture, le Professeur agrégé, Docteur Nguyên Thanh Hiêp, recteur de l’Université de médecine Pham Ngoc Thach et également recteur de la C2R-AP, a rappelé que depuis le lancement de l'année de la Francophonie scientifique, cette dernière s'est enracinée dans l'ADN de son établissement, où la Francophonie est portée par presque tous les recteurs et rectrices successifs, héritiers de la vision du docteur Pham Ngoc Thach (1909-1968), ancien premier ministre de la Santé du Vietnam.

Nouvel élan pour la Francophonie scientifique

"Aujourd’hui, notre université et d’autres établissements francophones en Asie-Pacifique se considèrent comme frères et sœurs. Toutes sont indépendantes et libres, selon la philosophie orientale. Nous faisons face ensemble aux défis de l’enseignement supérieur, tout comme d’autres pays dans la région et dans le monde entier. Ces défis ont été clairement identifiés dans la stratégie 2021-2025 de l’AUF", a déclaré le recteur Nguyên Thanh Hiêp.

À travers cette C2R-AP, il a souligné que l’Université de médecine Pham Ngoc Thach et d'autres établissements de la région Asie-Pacifique s'inspirent des initiatives et approches innovantes introduites par le Professeur Slim Khalbous. Il a salué la nouvelle vision du recteur de l'AUF, qui a su poser des défis pour l’AUF et créer une nouvelle organisation de la Conférence régionale des recteurs de l’Asie-Pacifique. "Cette C2R-AP apportera un élan renforcé à la Francophonie scientifique en Asie-Pacifique ainsi qu’à l’espace francophone mondial pour trouver des solutions efficaces en matière d’enseignement supérieur, de transformation numérique, et de développement durable et responsable", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Professeur Slim Khalbous a salué la présence de nombreux recteurs et rectrices à cette C2R-AP, qualifiant la région Asie-Pacifique de riche en diversité francophone et scientifique. "Vous venez d’une dizaine de pays de la région Asie-Pacifique et cette diversité nous honore, elle nous donne encore plus de motivation pour avancer ensemble", a-t-il déclaré, exprimant l’espoir que cette C2R-AP renforce la coopération scientifique francophone dans la région.

Une vision pour la diversité intellectuelle en science

Le Professeur Slim Khalbous a également souligné l’importance particulière de cette édition de la conférence générale de la CRR-AP, qui marque un moment clé pour évaluer la stratégie 2021-2025 de l'AUF et réfléchir aux orientations futures. Cette conférence permet de co-construire la nouvelle stratégie 2025-2029 pour la Francophonie scientifique, en se concentrant sur le développement du savoir et de la connaissance en français, l’expansion de l’espace francophone scientifique, la mobilisation de l'expertise universitaire pluridisciplinaire, la valorisation de la recherche et de l’innovation, l'ouverture sur l'écosystème scientifique et socio-économique, et le soutien à l’employabilité et à l’entrepreneuriat francophones.

Il a abordé l'évolution de l’AUF, passée de quelques universités à ses débuts, il y a une soixantaine d’années, au premier réseau universitaire mondial. "Son objectif essentiel est d’accompagner les pays et les universités dans leur développement", a affirmé le recteur de l’AUF.

Engagement commun

Le Professeur Slim Khalbous a déploré que la majorité des publications scientifiques mondiales soient aujourd'hui en anglais, soulignant que la question n’est plus uniquement linguistique, mais qu’il s’agit de préserver la diversité intellectuelle. "La défense de la Francophonie ne se limite pas à un enjeu linguistique, mais constitue une défense de la diversité de la pensée, essentielle pour un monde plus ouvert", a-t-il expliqué, en précisant que l’engagement pour la Francophonie est une réflexion délibérée, et non un choix naturel.

De son côté, Hoàng Minh Son, vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, a salué cet événement et la participation des représentants de 36 établissements de neuf pays membres de l’AUF, affirmant que la C2R-AP reflète un engagement commun pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur. "La C2R-AP témoigne encore une fois de notre engagement fort pour développer notre système éducatif dans la région", a-t-il déclaré.

"Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0, l’éducation et la formation constituent non seulement une base pour le développement durable mais également un levier pour l'intégration internationale. En particulier, l'Asie-Pacifique présente un potentiel de coopération unique dans des domaines tels que l'éducation. Le gouvernement vietnamien accélère actuellement la transformation numérique et le développement d'une main-d'œuvre de haute qualité", a ajouté Hoàng Minh Son.

Le vice-ministre a particulièrement salué les ateliers de la C2R-AP portant sur l’intelligence artificielle et la gouvernance de l'enseignement supérieur, ainsi que sur le dialogue entre monde académique et monde professionnel. "L’intelligence artificielle est devenue un moteur majeur pour l'innovation dans tous les domaines, et son application dans l'éducation permet d'optimiser les processus de gestion et de faciliter des décisions stratégiques basées sur des données précises", a-t-il souligné. Il a aussi insisté sur le rôle de l’intelligence artificielle dans la recherche scientifique, qui pourrait rehausser la qualité des recherches universitaires dans la région et au-delà.

Le vice-ministre a conclu en affirmant que le ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam reste déterminé à soutenir la coopération de l’AUF avec ses universités membres, afin de promouvoir un environnement éducatif moderne et de qualité pour répondre aux attentes croissantes de la société et contribuer au développement de la région Asie-Pacifique.

Texte et photos : Truong Giang/CVN