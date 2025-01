Coopération renforcée des pays francophones pour une agriculture durable

La réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de ripostes aux changements climatiques a convenu de renforcer la coopération entre les parlements et les gouvernements pour la mise en œuvre d’initiatives conjointes et de solutions visant à développer une agriculture durable, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Lors de la session de discussions sur le développement d’une agriculture durable, tenue mardi 21 janvier dans la ville de Cân Tho, à la suite de la cérémonie d’ouverture de la réunion de l’APF, les parlementaires francophones ont souligné le rôle crucial de la Francophonie dans la promotion de la sécurité alimentaire, en particulier dans les pays en voie de développement et dans les zones vulnérables au changement climatique. Les trois panels discutés portaient sur “la coopération entre les pays francophones dans le développement d’une agriculture durable”, “la Francophonie et la sécurité alimentaire”, ainsi que “le partage d’expériences entre pays francophones et la coopération internationale dans les ripostes aux changements climatiques”.

Coopération renforcée

Lors du premier panel de discussions, Lê Minh Hoan, ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, a exprimé son espoir que les initiatives issues de la réunion contribueraient à résoudre des questions urgentes liées à l’alimentation et au développement d’une agriculture verte. Il a souligné que l’agriculture était un secteur clé pour de nombreux pays membres de l’APF, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et aux Caraïbes. Le ministre a insisté sur l'importance de promouvoir des mécanismes de coopération Sud-Sud et tripartite, jugés efficaces pour partager des expériences et des ressources, et permettant ainsi de réduire l’écart de pauvreté des pays de l’APF.

"Fort du potentiel et des expériences propres à une dynamique de développement agricole, le Vietnam peut contribuer activement à la coopération Sud-Sud et à la coopération tripartite, et s'apprête à accompagner les pays francophones dans le développement d'une agriculture durable qui s’adapte aux changements climatiques, avec un esprit de solidarité et de prospérité", a déclaré Lê Minh Hoan. Il a rappelé les actions menées par le Professeur Vo Tong Xuân et ses collègues en Afrique de l'Ouest, notamment l’implantation de modèles de riziculture et d’ouvrages d'irrigation, ainsi que les initiatives récentes comme celle du groupe Quang Linh Vlogs en Angola, qui ont démontré l'efficacité de ces actions et la capacité du Vietnam à soutenir le développement agricole durable dans les pays en développement.

Le ministre a également souligné le rôle des technologies agricoles avancées et des pratiques de gestion durable des ressources, affirmant que pour faire face aux défis mondiaux tels que les changements climatiques et l’insécurité alimentaire, les pays doivent unir leurs efforts et prendre des mesures concrètes. Cette coopération garantira non seulement la durabilité du secteur agricole, mais contribuera aussi de manière significative à la sécurité alimentaire mondiale. Lors de la séance de discussions, les délégués ont convenu que la coopération et le partage d’expériences en agriculture aideraient à créer une communauté francophone unie et forte.

Promouvoir la sécurité alimentaire

Lors du panel de discussion sur "la Francophonie et la sécurité alimentaire", les conférenciers ont souligné la nécessité de prêter une attention particulière aux ressources et programmes d’assistance destinés aux pays en développement et aux zones vulnérables, notamment les groupes à risque comme les personnes handicapées, les enfants, les femmes et les personnes âgées face au changement climatique, ainsi que les régions touchées par des crises politiques ou économiques. Ils ont également mis en avant le rôle de l'APF dans l'élaboration de politiques permettant d’accélérer les efforts en faveur de pratiques agricoles durables, d’assurer la sécurité alimentaire tout en protégeant la biodiversité, en évitant l’épuisement des ressources naturelles et en réduisant les inégalités sociales.

Lors de ce panel, Rémi Nono Womdim, représentant de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Vietnam, a affirmé que le cadre stratégique de la FAO 2022-2031 visait à soutenir l’Agenda 2030, en guidant la transition vers des systèmes agro-alimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables. Cela permettrait d’améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie, tout en garantissant qu’aucun individu ne soit laissé de côté.

"Suite aux engagements politiques ambitieux partagés par plus de 75 chefs d’État et de gouvernements et 165 pays lors du Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021, en janvier 2022, le Vietnam a adopté une nouvelle stratégie pour une agriculture et un développement rural durables pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050", a précisé Nono Womdim. Il a également indiqué que la FAO, en coopération avec diverses agences onusiennes, des universités, des instituts de recherche avancée, des associations d’agriculteurs et des ONG, soutiendrait les efforts du gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre du plan d’action national pour la transformation des systèmes alimentaires.

Le représentant de la FAO a salué le rôle de pionnier du Vietnam dans la mise en œuvre de mécanismes de coopération efficaces, particulièrement dans la coopération Sud-Sud, soulignant que le pays a largement contribué au succès de cette initiative en envoyant des experts et des techniciens, et en partageant ses compétences techniques avec d’autres pays en développement. "Le Vietnam est un pionnier fondamental dans l’histoire de la coopération Sud-Sud de la FAO", a conclu Nono Womdim.

Partage d’expériences pour s’adapter aux changements climatiques

Lors de la séance finale du 21 janvier sur le thème "Partage d'expériences en matière de réponse aux changements climatiques", les délégués ont mis en lumière l'importance du rôle des parlements et des gouvernements dans le perfectionnement du système juridique afin de répondre efficacement aux changements climatiques.

Nguyên Tuân Anh, vice-président de la Commission de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale vietnamienne, a précisé que, pour institutionnaliser les politiques du Parti en matière de réponse aux changements climatiques, l'Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens se sont concentrés sur la construction et le perfectionnement du système juridique ainsi que sur le suivi de la mise en œuvre de politiques et de lois concernant la résilience aux changements climatiques.

Il a rappelé que l'Assemblée nationale vietnamienne avait promulgué la Loi sur la protection de l’environnement en 2020, ainsi que d'autres politiques et lois essentielles, telles que celles relatives aux ressources en eau, à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles, aux digues, à la construction et à l’architecture. Ces textes constituent une base juridique relativement complète pour répondre aux défis liés aux changements climatiques au Vietnam. Le pays participe également à 18 traités et accords internationaux visant à améliorer l’adaptabilité et à minimiser les impacts négatifs des changements climatiques.

Les délégués ont souligné que, en plus des changements climatiques, les activités humaines exacerbent les problèmes environnementaux. Il a été souligné qu'il est impératif de promouvoir la communication pour sensibiliser le public à la protection de l’environnement, tout en établissant un réseau de partage des connaissances au sein de la communauté francophone, afin de favoriser le transfert de technologies de pointe, d’initiatives et d’expériences.

Jake Brunner, représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a attiré l’attention sur les impacts des changements climatiques, notamment dans le delta du Mékong et les provinces des hauts plateaux du Centre du Vietnam. Il a souligné la vulnérabilité de ces zones, qui sont parmi les plus touchées par les changements climatiques, et a précisé que l’UICN y travaillait en raison de leur rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de riz, de crevettes et de café. Afin de développer durablement cette chaîne de production, il a proposé de passer de la riziculture hyper-intensive à des cultures dépendant des crues naturelles du delta du Mékong, ainsi que de transformer les monocultures de café en agroforesterie, combinant café, coton et cultures intercalaires comme le fruit de la passion et le durian.

Selon M. Brunner, l’adoption de méthodes agricoles efficaces permettrait non seulement d'augmenter la valeur économique de la production par unité de surface, mais aussi de réduire les risques liés aux inondations et à la sécheresse, tout en ayant des effets positifs sur la biodiversité et la capture du carbone.

Texte et photos : Truong Giang/CVN