Hanoï

Rencontre entre l’administratrice de l’OIF et les universitaires francophones du Vietnam

Photo : AUF/CVN

Lors de cette rencontre, les déléguées ont mis en exergue les défis et opportunités liés à l’éducation, à la promotion de la langue française et à l’employabilité des jeunes francophones au Vietnam.

L'événement s’est tenu en présence d'une délégation de l’OIF, de l’équipe de l’AUF - Asie-Pacifique, des représentants du ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation, ainsi que des vice-rectrices, doyenne, directeurs ou chefs de départements de l’Université de langues et d'études internationales (ULIS), de l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV), de l’Université de Hanoï (HANU), de l’Institut polytechnique de Hanoï, de l’École supérieure du commerce extérieur (ESCE) et de l'Institut international de la Francophonie (IFI).

Photo : AUF/CVN

Cette réunion a été une excellente opportunité de discuter de la promotion de la langue française et de l'employabilité des jeunes francophones au Vietnam, dans le cadre de la coopération entre l'OIF, l'AUF et les universités vietnamiennes, mais aussi d’échanger sur les opportunités, les défis et le renforcement de la coopération dans ce domaine.

Les discussions ont couvert plusieurs aspects liés à la promotion de la langue française et à l'employabilité des jeunes francophones au Vietnam, notamment à travers les initiatives de l'OIF présentées par l'administratrice de l’OIF :

• Le projet "Langues françaises, Langues d'enseignement et d'apprentissage", mis en œuvre par le Centre régional francophone de l'Asie-Pacifique (CREFAP) à Hô Chi Minh-Ville, qui soutient le développement de méthodologies et de curricula pour l'enseignement du français dans la région.

• Le fonds "La Francophonie avec Elles", qui a permis l'autonomisation économique de milliers de filles et de femmes vulnérables au Vietnam depuis 2020.

• Le nouveau projet "Destination Éco-Tourisme", en cours de développement au Cambodge et au Vietnam, visant à renforcer les compétences professionnelles des jeunes francophones et leur employabilité dans le secteur du tourisme durable.

Photo : AUF/CVN

"En tant qu'opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche des sommets de la Francophonie, l'AUF travaille en étroite collaboration avec l'OIF sur une multitude de projets et d'initiatives liés à l'enseignement en français et du français. En région Asie-Pacifique, cette coopération se révèle particulièrement fructueuse", a souligné le Pr. Nicolas Mainetti, directeur régional de l'AUF - Asie-Pacifique.

Cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance particulièrement positive, marquée par un engagement renouvelé en faveur de la promotion de la langue française.

Les participants ont ainsi été évoqués le soutien de l'OIF, de l'AUF et des ambassades francophones pour organiser des activités, des formations et des projets innovants ; les nouvelles politiques du ministère de l'Éducation et de la Formation favorisant l'autonomie des établissements scolaires, la coopération internationale et l'orientation professionnelle dès le lycée ; la possibilité de développer des projets conjoints entre les universités et les établissements scolaires, en profitant des nouvelles politiques ; les universitaires présents ont également eu l’opportunité d’exposer leurs actions francophones mais aussi les difficultés auxquels ils sont parfois confrontés. De belles perspectives de développement pour la Francophonie au Vietnam.

AUF/CVN