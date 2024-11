Le Département de français de l'ULIS, là où les rêves prennent leur envol

La cérémonie de célébration du 40 e anniversaire du campus du Département de français de l’Université de langues et d’études internationales (ULIS) et de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre) s'est déroulée le 16 novembre dans les locaux de l'établissement à Hanoï.

Photo : Quê Anh/CVN

Le Vietnam et la France ont établi le 12 avril 1973 leurs relations diplomatiques. Le projet du Département de français de l’ULIS, fruit d’une étroite coordination entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, celui des Affaires étrangères et le ministère français de l’Éducation et de la Formation, est lancé en 1979. Après cinq ans de construction, le campus a été inauguré le 19 avril 1984 en présence de l'ancienne ministre de l’Éducation, Nguyên Thi Binh, et des représentants des ministères des Affaires étrangères de deux pays. C’est l’un des symboles typiques des relations d’amitié entre les deux pays.

Le campus du Département de français comprend des bâtiments de salles de classes multimédia (toutes répondent aux normes internationales d’un cours de langue étrangère), des bâtiments administratifs, un auditorium, une bibliothèque, deux réservoirs d’eaux, deux lacs, des ponts sur les réservoirs d’eau et des passerelles couvertes.

Un symbole d’amitié

Sur le plan architectural, il est un complexe de nombreuses petites œuvres. En termes de nature et d’ampleur, il n’y a pas d’œuvre plus remarquable. Le bloc le plus élevé est de 4 étages (salles de classe), le bloc le plus bas est d’un étage (bâtiment administratif, auditorium). Le tout est unifié, se soutenant et se complétant. L’ouvrage exploite au maximum la lumière naturelle et s’adapte au climat tropical chaud et humide du Vietnam. La disposition du campus avec de nombreux blocs entrecoupés d’arbres et de lacs crée un espace aéré et frais. Les bâtiments fonctionnels tels que l’auditorium, les bâtiments administratifs et les salles de classes sont conçus de manière scientifique et raisonnable et reliés par de longues passerelles couvertes, formant un système de liaison unique, aidant les gens à se déplacer de manière pratique par tous les temps.

Jusqu’à présent, des milliers d’étudiants ont fait leus études dans les locaux du Département de français de l’ULIS.

Chaque année, ce campus est le lieu de nombreux événements majeurs de l’ULIS, dont l’accueil de nouveaux étudiants, la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), le salon de l’emploi, le festival culturel coréen, des séminaires internationaux sur l’éducation.

"Aujourd’hui, nous célébrons le 40e anniversaire de l’inauguration de ce campus qui abrite notre Département de français, symbole de l’amitié franco-vietnamienne, carrefour linguistique et culturel. Ce lieu emblématique de notre université, où des générations d’étudiants ont partagé leur passion pour le français, incarne l’excellence de l'enseignement du français au Vietnam et constitue un repère incontournable pour nos visiteurs. Ce lieu symbolise aussi l’ouverture de notre université sur le monde, notre engagement pour le dialogue interculturel. Nous y formons des citoyens éclairés, conscients des enjeux globaux, prêts à construire une société plus inclusive", a affirmé Nguyên Xuân Long, recteur de l’ULIS.

Pour l’ambassadeur de France, Olivier Brochet, "créé pour répondre aux besoins de formation en langue française dans le contexte de la coopération culturelle entre le Vietnam et les pays francophones, l’ULIS a joué un rôle clé dans la promotion du français au Vietnam. Il est reconnu pour son excellence académique, son approche innovante de l’enseignement des langues et ses partenariats internationaux. Aujourd'hui encore son département de français continue d’évoluer en intégrant des méthodologies modernes et en s’adaptant aux besoin d’un monde globalisé".

Il a souligné que dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son et la ministre française de l'Éducation nationale, Anne Genetet, ont signé un consensus de coopération en matière d'éducation entre les deux pays. "Ce qui devrait nous permettre dans les prochaines années d’impulser une dynamique forte en faveur du français, et de renouveler le cadre un peu vieillissant des classes bilingues. Le labelFrancEducation apparaît aujourd’hui comme le nouveau fer de lance de la coopération éducative entre nos pays. Cette famille s’agrandit tous les ans et nous dénombrons aujourd’hui 21 écoles primaires, collèges ou lycées qui affichent ce label de qualité. Espérons que ces élèves poussent prochainement les portes du Département de français de l’ULIS pour parfaire leur formation".

Composition sur le campus

La remise des prix du concours de photos, vidéos et produits écrits "Campus du Département de français - Un air de nostalgie" s’inscrivait dans le cadre de l’événement du 16 novembre.

Lancé le 6 octobre et conclut le 6 novembre, ce concours avait pour thème le campus du Département de français (architecture, paysage, personnages, valeurs historiques et culturelles, souvenirs et autres activités...), l’amour, la fierté et l’attachement de l’auteur pour cet ouvrage.

En un mois, le concours a rassemblé 25 photos, 9 vidéos et 28 productions écrites. Deux premiers prix, deux deuxième prix, un troisième prix et un prix du public ont été attribués à des productions écrites. Pour la catégorie vidéos, un prix spécial, un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix et un prix du public ont été remis. Enfin, dans la catégorie photos, un premier prix, un deuxième prix, deux troisièmes prix et un prix du public, ont été décernés.

La célébration de la Journée des enseignants vietnamiens et la présentation du Comité exécutif de l’Association des anciens étudiants (Alumni) du Département de français de l'ULIS, étaient au menu de l'évènement.

Quê Anh/CVN