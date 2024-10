"Jeunes Reporters Francophones 2024" : 13 prix seront décernés le 7 novembre prochain

Photo : Trân Truong/CVN

La 9e édition du concours d'écriture journaliste "Jeunes Reporters Francophones 2024", organisé depuis 2016 par Le Courrier du Vietnam - le seul journal en langue française du Vietnam - avec le soutien de la Représentation régionale pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie (REPAP-OIF), lancée début août, est arrivée à l’étape finale.

Après la réunion du Jury de la demi-finale tenue le 3 octobre dans les locaux du Courrier du Vietnam, à Hanoï, celle du Jury de la finale, le 25 octobre, dont les membres ont minutieusement travaillé pour sélectionner les meilleurs articles parmi les 20 finalistes.

Ils se sont convenus de décerner au total 13 prix : un 1er, un 2e, un 3e, deux Prix d'Encouragement, Prix de l'ambassade du Maroc, Prix de l'ambassade de Roumanie, Prix de l'Étudiant talentueux (AUF - Asie-Pacifique), Prix de l'USTH (Université des sciences et technologies de Hanoï), Prix de l'Université Phenikaa, Prix du Candidat impressionnant, Prix de l'Étudiant dynamique, Prix du Public - décerné au texte ayant récolté le plus de votes.

Cette année, 190 candidats, dont 40 garçons et 150 filles (contre 174 lors de la 8e édition et 119 de la 7e) y ont participé, dont une Roumaine et un Congolais. La majorité des participants sont des étudiants issus de l'Université de Cân Tho (62 candidats), de l'Université de langues et d'études Internationales - ULIS (43) de l'Université nationale de Hanoï, de l'Université de Hanoï (35).

Photo : Truong Trân /CVN

Une qualité en constante amélioration

La 9e édition du concours est placée sous le thème "Créer, innover, entreprendre en français", qui est également celui du XIXe Sommet de la Francophonie. Elle vise à offrir aux jeunes un espace d'échange sur les opportunités offertes par le dynamisme de l'espace francophone, tout en encourageant la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme moteurs de l'emploi pour la jeunesse. Elle ambitionne également de promouvoir la rédaction en langue française auprès des jeunes francophones.

Selon Nguyên Hông Nga, rédactrice en chef du Courrier du Vietnam, co-présidente du Jury de la finale, la qualité des articles s'améliore d'année en année. "Cette année, nous sommes particulièrement impressionnés par les textes finalistes, tant en termes d’expression écrite en français que de qualité des photos, prises par les candidats eux-mêmes, qui respectent fidèlement le thème du concours +Créer, innover, entreprendre en français+", a-t-elle insisté.

Et d'ajouter que la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat dans la diversité de l'espace francophone sont valorisés en français, "une langue qui accompagne les jeunes dans l’emploi, les affaires, et ces jeunes, à leur tour, continueront de contribuer à l’avenir de cette langue partagée et donc de la Francophonie".

Pour sa part, Edgar Doerig, représentant régional de la REPAP-OIF, a salué la diversité des sujets abordés, notant les efforts considérables et l'initiative des candidats pour mettre en lumière la vitalité et les nombreuses opportunités offertes par la langue française, grâce à leur talent rédactionnel et à la haute qualité linguistique de leurs articles. "Je suis agréablement surpris de constater que certaines contributions finalistes capturent parfaitement l'essence même de la Francophonie : une langue - partagée à l’échelle mondiale - qui ouvre des portes, dont le patrimoine appartient à une multitude de régions et de peuples", a-t-il indiqué.

Photo : Tuân Anh/CVN

Faire rayonner le français

Soulignant la promotion du français au Vietnam, M. Doerig estime que ce concours offre une plateforme précieuse pour les jeunes d'améliorer leurs compétences linguistiques et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la Francophonie. "Pour moi, la pratique de l’écriture sur une thématique chère à la jeunesse, alliée aux efforts de créativité, d'innovation et au partage d'idées en français, permet sans aucun doute à nos jeunes étudiants et professionnels de perfectionner cette langue commune", a-t-il noté.

Mme Hông Nga a conclu en affirmant : "Le nombre impressionnant de participants et d’articles soumis cette année confirme une fois de plus l’attrait du français au Vietnam et témoigne des nombreuses opportunités qu’offre la Francophonie aux jeunes".

Depuis 2016, le concours "Jeunes Reporters Francophones" est organisé chaque année par Le Courrier du Vietnam (relevant de l'Agence Vietnamienne d'Information - VNA), avec le soutien de la REPAP-OIF. Il reçoit également l'appui de la VNA, du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF), de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, ainsi que de nombreux autres partenaires, universités et entreprises, dont l'Agence de voyges Image Travel & Events.

Rendez-vous à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 7 novembre à Hanoï, où les lauréats de cette année seront honorés sur scène !

Câm Sa/CVN