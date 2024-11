Concours "Jeunes Reporters Francophones 2024" : belle moisson de prix

>> Élisez le meilleur article du concours «Jeunes Reporters Francophones 2024»

>> "Jeunes Reporters Francophones 2024" : 13 prix seront décernés le 7 novembre prochain

>> Cérémonie de remise des prix du concours "Jeunes Reporters Francophones 2024"

Le concours d'écriture journalistique "Jeunes Reporters Francophones" est organisé par Le Courrier du Vietnam, avec le soutien de la Représentation régionale Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie (REPAP-OIF) et du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) à Hanoï.

Fort du succès de ses huit éditions précédentes, Le Courrier du Vietnam, seul journal en langue française au Vietnam, organise cette année la 9e édition, avec pour thème : "Créer, innover, entreprendre en français". Cette thématique est également celle de la Journée internationale de la Francophonie du 20 mars 2024 et du XIXe Sommet de la Francophonie, tenu début octobre dernier en France.

"La particularité du concours de cette année, c’est son thème +Créer, innover et entreprendre en français+. Ce sujet, inspiré du XIXe Sommet de la Francophonie, met en avant non seulement la créativité et l’innovation, mais aussi la volonté de pousser les jeunes à participer à des activités entrepreneuriales, contribuant ainsi au développement de la communauté francophone mondiale. La capacité créative et l’esprit d'innovation continus nous permettront de relever les défis et de bâtir un avenir meilleur", a souligné Nguyên Hông Nga, rédactrice en chef du Courrier du Vietnam, présidente du comité d'organisation du concours, lors de son discours d'ouverture de la cérémonie de remise des prix, tenue le 7 novembre à Hanoï.

"Pour la 9e fois consécutive, la Représentation régionale de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) à Hanoï soutiennent le concours +Jeunes reporters francophones+, une initiative du Courrier du Vietnam, seul magazine en langue française dans le pays. Le thème de cette édition s'inspire du XIXe Sommet de la Francophonie et met en lumière les multiples opportunités offertes par le dynamisme de l’espace francophone, qui regroupe désormais 93 États et gouvernements membres, associés et observateurs, encourageant ainsi la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat comme leviers de création d’emplois pour la jeunesse", a souligné Edgar Doerig, représentant régional Asie-Pacifique de l'OIF.

Une aventure créative des francophones

Le 1er Prix a été attribué à l'œuvre JT HANUvelles, une aventure créative francophone réalisée par un groupe de cinq auteurs : Ngô Quôc Khánh (23 ans, Hai Duong), Pham Hoàng Hai (20 ans, Hanoï), Dô Thanh Tâm (20 ans, Hanoï), Trinh Phuong Linh (21 ans, Thái Binh) et Nguyên Thi Liêu Hang (20 ans, Hung Yên).

JT HANUvelles, une aventure créative francophone, incarne l'esprit innovant de l'Université de Hanoï. Lancé en 2021, ce projet étudiant a su se réinventer, passant d'un simple podcast à un journal télévisé dynamique. Alliant créativité, esprit entrepreneurial et perfectionnement des compétences en français, il constitue un modèle d'excellence. Sa capacité à repousser les limites de l'audiovisuel et à engager la communauté francophone a conquis le cœur de tous les membres du jury.

"Nous sommes très heureux que notre équipe a remporté le double prix : le 1er et celui du public. Au nom de toute l'équipe, je voudrais sincèrement remercier Le Courrier du Vietnam et les sponsors pour avoir créé un terrain de jeu intéressant pour les jeunes francophones vietnamiens et étrangers passionnés par la rédaction en français. Après avoir dévoilé le thème du concours, nous avons saisi cette occasion pour présenter à tout le monde notre idée, réalisée par et pour les étudiants de l'Université de Hanoï. Nous avons réuni pour analyser nos signes, répartir les tâches et chasser les photos qui représentent notre travail. C'était vraiment une expérience inoubliable pour nous tous", a partagé Trinh Phuong Linh, la représentante du groupe d'auteurs.

Lê Thi Ngoc Lan (21 ans, Dông Thap), étudiante à l'Université de Cân Tho (Sud), a remporté le 2e Prix avec son article Café mobile en français : une start-up alliant apprentissage et échange culturel.

Le 3e Prix a été remis à un groupe de quatre auteurs : Nguyên Quynh Ly (23 ans, Hanoï), Nguyên Hà Phuong (23 ans, Binh Dinh), Nguyên Thi Thu Huyên (23 ans, Hung Yên) et Dào Minh Phuong (23 ans, Hanoï), pour leur article Valoriser le patrimoine culturel vietnamien à travers la technique.

Outre les trois prix précités, le comité d’organisation a également décerné dix autres prix : deux Prix d’Encouragement, le Prix de l’ambassade du Maroc, le Prix de l’ambassade de Roumanie, le Prix de l’AUF - Asie-Pacifique, autrement nommé Prix de l’Étudiant talentueux, le Prix de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), le Prix de la créativité (attribué par l’Université Phenikaa), le Prix du Candidat impressionnant, le Prix du Candidat dynamique, et enfin un Prix du Public pour le texte ayant reçu le plus de votes sur le site du Courrier du Vietnam.

"Diffuser l’amour de la langue française"

"Le journal +Le Courrier du Vietnam+ ne cesse d’innover, de créer de nouveaux produits, d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses contenus, et d’organiser chaque année le concours “Jeunes Reporters Francophones” pour diffuser l’amour de la langue française. Cette initiative revêt une signification très importante, permettant aux pays francophones de mieux connaître le Vietnam, son peuple et sa culture, et d'ouvrir de nouvelles opportunités de coopération avec le pays", a déclaré Doàn Thi Tuyêt Nhung, directrice générale adjointe de l’Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

L'édition 2024 vise à offrir aux jeunes un espace d'échange sur les opportunités qu'offre le dynamisme de l'espace francophone, tout en encourageant la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme moteurs de l'emploi pour la jeunesse. Elle ambitionne de promouvoir l’écriture en français auprès des jeunes participants, qui doivent mettre en lumière des idées ou initiatives dans les domaines de la création, de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Cette année, le concours a reçu 107 articles, dont 45 rédigés par des candidats individuels et 62 par des groupes. Au total, 190 candidats (contre 174 lors de la 8e édition et 119 lors de la 7e), dont 40 garçons et 150 filles, y ont participé, parmi lesquels deux étrangers : une Roumaine et un Congolais. La majorité des participants sont des étudiants de l’Université de Cân Tho (62 candidats), de l’Université des langues et d'études internationales - ULIS (43) de l’Université nationale de Hanoï, et de l’Université de Hanoï (35).

"J’ai été impressionné par la qualité rédactionnelle et l'originalité des articles, et je tiens à féliciter tous les participants, les lauréats ainsi que leurs professeurs, qui transmettent les connaissances et, à travers elles, l’amour de la langue française ainsi que les valeurs de solidarité et de tolérance qu’elle véhicule", a estimé Edgar Doerig.

"Je tiens à saluer la qualité des articles reçus, dans la continuité de l’année dernière, où nous avions déjà été très impressionnés. Cette année, le thème a directement été inspiré par le Sommet de Villers-Cotterêts, qui a mis l’entrepreneuriat et l’innovation en français au cœur des débats. Nous avons apprécié votre créativité et, surtout, votre volonté de raconter fièrement de belles histoires locales qui, je l’espère, inspireront de nombreux jeunes", a déclaré Pierre Du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam et président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF).

"Ce plaidoyer pour un Vietnam dynamique et authentique nous a non seulement beaucoup plu, il nous a aussi énormément appris et, parfois, ému. Il prouve qu'on peut envisager de belles carrières avec, ou grâce, au français", a exprimé Pierre Du Ville. "Le thème du concours est une excellente initiative qui témoigne du grand intérêt pour l'usage du français. La qualité des articles était impressionnante, rendant la sélection des lauréats difficile pour le jury", a-t-il ajouté.

Un formidable levier d'opportunité

"Comme l’a déclaré le président français Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts le 4 octobre 2024 : +Cette langue, notre langue, est plus qu’un outil, elle est un univers. Elle est un espace d’opportunité pour créer…+. +Notre langue est aussi une langue pour entreprendre, pour commercer. D’abord, parce qu’elle est un formidable truchement… Elle est un formidable levier d’opportunité, et je le dis pour tous nos jeunes, tous ceux qui s’orientent vers le commerce+. +La francophonie est ce qui nous permet de bâtir un universel partagé et réinventé+", a indiqué Mme Hông Nga.

"J’apprécie vivement les efforts de la Rédaction du Courrier du Vietnam pour organiser chaque année ce forum destiné aux jeunes francophones. Cette initiative contribue à affirmer la position du journal et à favoriser le développement de la communauté francophone au Vietnam", a souligné Doàn Thi Tuyêt Nhung, directrice générale adjointe de la VNA.

Le concours annuel "Jeunes Reporters Francophones" reste l'une des initiatives de l’information internationale que Le Courrier du Vietnam s'efforce de maintenir depuis 2016, contribuant à affirmer le rôle et la position du journal ainsi que de la VNA dans ce domaine, a-t-elle estimé.

Selon les évaluations du ministère de l’Information et de la Communication, Le Courrier du Vietnam figure parmi les sites ayant l’audience internationale la plus élevée, avec des accès provenant de plus de 180 pays et territoires à travers le monde. Cela témoigne de l’efficacité et de la portée des informations en langue française du Courrier du Vietnam.

Des partenaires de longue date

Pour organiser avec succès ce concours annuel, sous l'égide de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Le Courrier du Vietnam collabore étroitement avec ses partenaires francophones : la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (REPAP-OIF), sponsor principal du concours, aux côtés de l’AUF - Asie-Pacifique ; de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ; des ambassades de France, du Maroc, de Roumanie, de Suisse, du Canada ; de l’Institut français du Vietnam ; ainsi que de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), de l’Université Phenikaa, et d'entreprises comme l’Agence de voyages Image Travel & Events.

Après huit éditions, le concours "Jeunes Reporters Francophones" est devenu un événement emblématique du Courrier du Vietnam, qui a prouvé son attractivité auprès des jeunes francophones. Cet espace d'expression est une source d'énergie, de motivation et d'inspiration pour les jeunes passionnés de français, l'une des langues les plus parlées au monde, contribuant à promouvoir la francophonie et à valoriser la jeunesse francophone.

Dans le cadre du concours, un recueil compilant les 20 articles finalistes a été publié par Le Courrier du Vietnam sous le parrainage de la REPAP, afin de faire rayonner les talents d’écriture journalistique des jeunes francophones.

Liste des 13 prix du concours "Jeunes Reporters Francophones 2024"

Texte et photos : Thúy Hà - Tuân Anh/CVN