L’intelligence artificielle dans la formation à la traduction et à l’interprétation

La table ronde intitulée "Application de l’intelligence artificielle (IA) dans la formation à la traduction et à l’interprétation" s’est tenue jeudi 5 décembre à Hanoï. L’événement a réuni 300 enseignants et étudiants spécialisés en langues étrangères.

>> Des étudiants vietnamiens honorés au concours d'intelligence artificielle d'Intel

>> L'intelligence artificielle au service du journalisme

>> Le Vietnam utilise l'IA pour remodeler le secteur de la santé

Photo : Quê Anh/CVN

La table ronde visait à partager des informations, actualiser les connaissances et présenter les résultats de recherches sur l’application de l’IA dans la formation à la traduction et à l’interprétation dans les départements de langues étrangères des universités vietnamiennes. Elle avait également pour objectif de proposer des innovations dans les programmes de formation et les méthodes pédagogiques de traduction et d’interprétation, dans un contexte marqué par l’évolution rapide des technologies.

"La naissance et le développement de l’IA ont provoqué un changement majeur dans la société. Parmi les professions susceptibles d’être affectées par l’IA figurent la traduction, l’interprétation et l’enseignement. Que doivent faire les universités et les écoles proposant des formations en traduction et en interprétation pour répondre à ces mutations ? C’est pour répondre à cette question que nous organisons cette table ronde aujourd’hui", a déclaré Nguyên Thi Cuc Phuong, vice-rectrice de l’Université de Hanoï.

Au cours de la session, les intervenants ont exploré plusieurs thématiques : la rédaction et la correction via la traduction automatique ; l’utilisation de l’IA dans la traduction littéraire et dans celle de documents juridiques et administratifs ; la présentation d’outils de traduction en ligne ; l’application de ChatGPT pour construire un glossaire de termes en français, anglais et vietnamien, destiné à l’enseignement de la traduction orale ; et l’impact de l’IA sur la traduction d’un point de vue entrepreneurial. Par ailleurs, des discussions ont porté sur les mesures à prendre pour améliorer les programmes et les méthodes pédagogiques des cours de traduction et d’interprétation.

Un outil efficace

Photo : VNA/CVN

Nghiêm Thi Thu Huong, enseignante à l’Université de Hanoï, a retracé l’histoire de la traduction automatique, débutée dans les années 1950. Depuis 2017, d’importants progrès ont été réalisés en termes de popularité, de vitesse et d’exactitude des traductions en ligne. Désormais, la traduction automatique peut être effectuée directement en ligne, et des avancées sur les algorithmes permettent aujourd’hui de générer des voix lors de la traduction de textes. De nombreuses entreprises exigent ainsi que les traducteurs sachent utiliser des outils de traduction assistée par ordinateur.

"Il est essentiel pour un traducteur de maîtriser diverses plateformes et outils informatiques. Les traducteurs et interprètes doivent non seulement savoir utiliser ces logiciels, mais aussi continuer à apprendre et à se tenir informés des nouvelles technologies", a-t-elle souligné.

Selon Duong Nguyên Quôc Vinh, chef adjoint du Département de traduction et d’interprétation du ministère des Affaires étrangères, "l’IA peut réduire le temps de formation et soutenir efficacement les apprenants dans leurs recherches, mais elle ne peut pas remplacer les traducteurs. Elle constitue un outil précieux qui aide à accroître la productivité et l’efficacité du travail". Concernant la formation, il a précisé que l’IA est utilisée comme un outil d’assistance pour la recherche de mots-clés, l’explication de leur sens et la synthèse des informations.

Dô Lan Anh, enseignante à l’Université de langues et d’études internationales (relevant de l’Université nationale de Hanoï), a présenté des recherches sur les outils d’aide à la traduction vietnamien-français, notamment Google Translate et ChatGPT.

"Apparue en 2006, l’application Google Translate est devenue un outil multilingue accessible depuis un ordinateur ou un téléphone. Elle peut traduire des documents en un temps record, prend en charge plus de 100 langues et est utilisée quotidiennement par environ 200 millions d’internautes. En plus de fournir des traductions, elle sert également de dictionnaire en ligne, suggérant la prononciation et le sens des mots. ChatGPT, lancé en 2020 par OpenAI, est une technologie novatrice qui peut dialoguer comme un humain, tout en traduisant diverses langues avec précision et en tenant compte du contexte du texte", a-t-elle expliqué.

Elle a toutefois souligné l’importance de comprendre les différences entre les langues, en particulier entre le vietnamien et le français, pour minimiser les erreurs de traduction commises par ces outils. "Si un texte vietnamien présente une structure maladroite ou des idées mal reliées, il faut d’abord le reformuler en vietnamien pour en réduire la complexité, puis déterminer les liens adéquats entre les phrases et les idées avant de le traduire", a-t-elle recommandé.

Nguyên Nhât Tuân, enseignant à l’Université de Hanoï, a affirmé que "le rôle des enseignants est de guider les étudiants dans l’utilisation des technologies tout en renforçant leur maîtrise de leur langue maternelle et leurs compétences rédactionnelles".

Quê Anh/CVN