L'intelligence artificielle au service du journalisme

Une formation professionnelle sur le potentiel de l'intelligence artificielle et son application au journalisme se déroule du 21 octobre au 1 e r novembre à Hanoï. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de coopération 2022-2024 entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles.

Photo : Xuân Quang/VNA/CVN

Faire des recherches d’informations, préparer une interview ou un sujet pour les rédactions, création d’avatars représentant votre journal, production de vidéos et podcasts… Le journaliste pourrait désormais tout faire avec l’intelligence artificielle (IA), jusqu’à l’animation avec la participation de ChatGPT dans le débat.

Tels sont les objectifs et aussi le contenu de la formation “Les potentiels de l’IA et son application au journalisme”, donnée du 21 octobre au 1er novembre à Hanoï par David Grunewald, expert en IA, professeur à l’Université libre de Bruxelles (Belgique). L’atelier est divisé en deux sessions d’une semaine chacune. La première dure du 21 au 25 octobre, la seconde du 28 octobre au 1er novembre. Les participants viennent de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et de la radio nationale La Voix du Vietnam (VOV).

Dans l’optique de faire de l’IA un assistant personnel des journalistes, l’atelier s’oriente autour des cinq volets principaux : potentiels transformatifs de l’IA dans les rédactions et médias ; nouvelle ère du “Search” ; maîtrise du prompt engineering (ingénierie de prompt - processus de structuration d’un prompt, de sorte qu’il soit efficacement interprété et compris par un modèle d’intelligence artificielle générative) ; IA au service des contenus sur les réseaux sociaux ; et approche éthique de l’IA en journalisme et vision future.

Approche pratique

“Ce n’est pas un séminaire de plus sur l’IA, mais un atelier pratique destiné à renforcer vos compétences”, a précisé David Grunewald.

Son “approche pragmatique”, comme il l’a avoué, permet aux participants d’explorer comment l’IA peut révolutionner la recherche, la rédaction et la diffusion de contenus journalistiques. Du “prompts avancés” aux méthodes d’identification des images générées par l’IA, cette formation fournit une vue d’ensemble des enjeux légaux, éthiques, éditoriaux et économiques liés à l’utilisation de l’IA dans les médias.

Photo : Xuân Quang/VNA/CVN

“Je suis impressionnée par l’approche pratique de David Grunewald, qui vise à enseigner l’utilisation de l’IA de manière éthique et efficace, tout en développant l’esprit critique et la créativité. Cela permet d’optimiser nos travaux d’approche des concepts clés de l’IA et de ses applications”, témoigne Nguyên Diêu Thúy, journaliste au Courrier du Vietnam, relevant de la VNA.

“Cet atelier est très utile pour mon travail. Je suis convaincu que désormais l’IA sera mon meilleur assistant”, se réjouit Nguyên Quôc Hung, du journal Thê Thao & Van Hóa (Sport & Culture), relevant aussi de la VNA.

La formation s’inscrit dans le cadre du projet 2.5 intitulé “Renforcement des compétences professionnelles et de français des journalistes francophones”, partie intégrante du programme de coopération entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles pour la période 2022-2024.

Les opérateurs sont la VNA et la VOV du côté vietnamien ; et la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), l’Agence de presse Belga et l’Université libre de Bruxelles (ULB) du côté belge.

Domaine essentiel

L’IA est devenue aujourd’hui un enjeu dont il faut se saisir dans beaucoup de métiers, dont le journalisme. Bien au-delà de l’effet de mode, les rédactions peuvent tirer le meilleur parti de ses outils pour assister la production et la diffusion de leurs produits d’information.

Lors de la séance inaugurale de l’atelier, le Délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, a souligné l’importance de cette formation comme un “exemple concret” de la coopération entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles, contribuant à renforcer les capacités dans un “domaine considéré comme essentiel” au Vietnam et en Belgique : la création de produits d’informations numériques qui sont à la pointe de l’innovation, une innovation qui interroge les limites de l’être humain par rapport au potentiel très prometteur de l’IA.

“Les métiers du journalisme et les formations professionnelles qui y sont liées sont au cœur de nos préoccupations… Et l’IA peut être un formidable outil facilitateur à cette fin”, a-t-il déclaré.

Le projet 2.5 “Renforcement des compétences professionnelles et de français des journalistes francophones” est donc un programme de coopération qui “nous tient particulièrement à cœur”, a insisté Pierre Du Ville. Il a exprimé son souhait de le voir reconduit ces trois prochaines années lors de la 12e Commission mixte permanente prévue en novembre prochain à Bruxelles.

En tant que membre actif de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’une des trois communautés fédérées de la Belgique, représentée au Vietnam par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, attache de l’importance à la concrétisation de la coopération active entre partenaires, agences et organisations belges et vietnamiens, par le biais de programmes de formation, afin d’améliorer la qualité des ressources humaines, dont le contingent de reporters vietnamiens en général et les journalistes francophones en particulier.

Formateur chevronné

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans la publicité et les agences digitales, le formateur belge David Grunewald a développé une solide expertise alliant créativité et nouvelles technologies.

Il a aussi nourri une véritable passion pour l’enseignement, où il aime innover avec de nouvelles méthodes pédagogiques.

Il a enseigné dans plusieurs institutions et est depuis plus de 13 ans professeur à l’ULB (Master 1 en stratégie digitale), à l’ECS (European Communication School), à l’ICHEC Brussels Management School. Il intervient également en tant qu’expert en IA à l’IHECS Academy (un département de l’Institut des hautes études des communications sociales, à Bruxelles, en Belgique) pour former des professionnels à l’impact de l’intelligence artificielle sur la communication et les médias.

En parallèle de son activité de consultant stratégique en IA en entreprise, David Grunewald forme aussi enseignants et professeurs dans l’adoption des outils et méthodes d’IA pour enrichir leurs pratiques pédagogiques et dynamiser leurs cours.

Il travaille également avec des groupes médias comme le Groupe IPM (L’Avenir, la Dernière Heure, Paris Match, LN24) et le groupe Nostalgie/NRJ, afin de permettre aux journalistes d’utiliser tout le potentiel des grands modèles de langage (LLM) et de maîtriser les techniques de prompt engineering.

Phuong Nga/CVN