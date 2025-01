Cân Tho se prépare à des évènements francophones

Une délégation de l’Assemblée nationale, conduite par son vice-président Nguyên Duc Hai, a eu une séance de travail le 9 janvier avec le Comité populaire de la ville de Cân Tho sur les préparatifs de la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique, prévues du 21 au 24 janvier.

Nguyên Duc Hai a estimé que l’accueil de ces évènements illustrait le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le travail d’organisation, dont la coordination entre les organes compétents, les préparatifs en matière de matériel et d'accueil des délégués, doit être mené de manière économique et efficace, imprégnée de l'identité culturelle du Vietnam et du delta du Mékong, en assurant le sécurité et la sûreté, a-t-il déclaré.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a demandé aux autorités municipales de collaborer avec les organes de presse pour renforcer la sensibilisation sur les prochains événements.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Duong Tân Hiên, Cân Tho mobilise des enseignants et étudiants francophones pour servir ces évènements.

