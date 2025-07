Ouverture de la 47e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a tenu sa 47 e réunion le 10 juillet à Hanoï, consacrée aux questions législatives et de contrôle clés, suite à la conclusion réussie de la 9 e session de la XV e AN.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'AN Trân Thanh Mân a déclaré qu'immédiatement après la 9e session de la XVe législateur, le gouvernement, les ministères et les localités avaient commencé à mettre en œuvre les réformes, notamment le modèle d'administration locale à deux niveaux à partir du 1er juillet 2025.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette réunion d'une journée, le Comité permanent de l'AN devrait donner son avis sur huit points majeurs, dont une première discussion sur un rapport de contrôle thématique relatif à la mise en œuvre des politiques et des lois relatives au développement des ressources humaines, en particulier du personnel qualifié, jugé essentiel à la croissance économique durable dans la nouvelle phase de développement du Vietnam.

Selon Trân Thanh Mân, le Bureau politique examinera prochainement les résolutions relatives au développement de l'éducation et de la formation, ainsi qu'à la santé. Le Bureau politique adoptera donc six résolutions importantes, dont quatre sont actuellement en cours de mise en œuvre, portant sur la science, la technologie, l'innovation et le développement du secteur privé, a-t-il ajouté.

Lors de sa 9e session, l'Assemblée a adopté la Loi sur les enseignants et décidé de soutenir les frais de scolarité des enfants en maternelle et des élèves du primaire, renforçant ainsi le système éducatif national.

Le Comité permanent examinera également l'ajustement du programme législatif de 2025, en tenant compte des propositions du gouvernement et des rapports de la Commission du droit et de la justice, afin d'assurer la pertinence, l'urgence et la faisabilité des projets de loi.

Le Comité permanent de l'AN examinera également les rapports de l'Assemblée législative sur les pétitions publiques pour avril, mai et juin 2025. Concernant les grandes questions nationales, la commission devrait approuver la proposition du Premier ministre concernant la nomination des ambassadeurs du Vietnam.

VNA/CVN