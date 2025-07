L’Assemblée nationale affirme son rôle d'"architecte institutionnel"

L’après-midi du 3 juillet, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a présidé une réunion avec les organes parlementaires et le Bureau de l’Assemblée nationale pour dresser le bilan du premier semestre et discuter des priorités pour juillet et les derniers mois de l’année 2025.

Lors de la réunion, Trân Thanh Mân a souligné qu’au cours des six derniers mois, l’Assemblée nationale avait accompli un volume considérable de travail dans un contexte de profonds changements, marqués par de nombreuses situations inédites.

Photo : VNA/CVN

Il a précisé que l’Assemblée nationale avait poursuivi l’amélioration du cadre juridique pour la nouvelle période, accéléré la réforme institutionnelle, renforcé la supervision, ciblé les domaines clés et formulé des recommandations fortes.

Il a ajouté que l’Assemblée nationale avait également promu la transformation numérique, respecté les échéances fixées pour la réorganisation structurelle conformément à la Résolution 18 du Politburo du Parti et intensifié la diplomatie parlementaire tant bilatérale que multilatérale.

D’ici la fin du mandat, les priorités incluent les 12e et 13e plénums du Comité central du Parti, le congrès de l’organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale, la 10e session parlementaire, le bilan de la législature 2021-2026, la préparation du 80e anniversaire de l’Assemblée nationale, ainsi que les préparatifs des élections des députés de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2021-2026.

Trân Thanh Mân a appelé les organes concernés à mettre en œuvre de manière proactive les tâches définies dans les résolutions et directives du Comité central, et à agir de manière résolue pour affirmer le rôle du Parlement en tant qu’"architecte institutionnel", "pilier de la démocratie", "locomotive du renouveau" et "passerelle d’intégration internationale", notamment à travers la préparation de deux forums majeurs sur la supervision et l’élaboration des lois.

Une base juridique solide

Dans son rapport, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau parlementaire, Lê Quang Tùng, a indiqué que l’organe législatif avait accompli, au cours du premier semestre, le plus grand volume de travail législatif depuis le début de la législature, avec l’adoption de 38 lois, 52 résolutions et l’examen de 6 projets de loi.

Lors des deux sessions les plus récentes, l’Assemblée nationale a adopté un nombre de lois représentant 63,3% du total des textes promulgués au cours des 16 sessions précédentes de la XVe législature. Ces textes marquent une avancée décisive et cohérente, ayant obtenu un large consensus, illustrant une volonté législative axée sur la réforme institutionnelle et le développement.

Le 3 juillet après-midi, Trân Thanh Mân a remis des certificats de mérite du Comité permanent de l’Assemblée nationale à plusieurs collectifs pour leurs contributions remarquables lors de la 9e session de la XVe législature.

VNA/CVN