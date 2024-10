Santé

Prendre soin de la santé mentale du personnel médical : le plus tôt sera le mieux

"La détection précoce des signes de dépression ou de risque de suicide est importante, en particulier dans des environnements médicaux stressants. Les dirigeants des hôpitaux doivent participer activement au processus de mise en place d'un système de détection et de soutien psychologique pour leur personnel, afin d'éviter des conséquences malheureuses", a déclaré Nguyên Van Vinh Châu, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville lors du séminaire "Rapport préliminaire des activités de soins de santé mentale pour le personnel médical à Hô Chi Minh-Ville”.

Le docteur Bùi Nguyên Thanh Long, chef adjoint du département des opérations médicales du Service municipal de la santé, a donné les chiffres d'une enquête menée auprès de 382 membres du personnel médical de ville, montrant que près de 20% des travailleurs souffrent de dépression, 22,8% d'anxiété et 14,2% de stress, 3 troubles de santé mentale qui nécessitent intervention. Les études montrent que leurs causes résident dans la surcharge de travail, les quarts de nuit et les jours fériés non chômés. Le personnel médical n’a pas beaucoup de temps pour se reposer, se détendre ou passer du temps en famille et ne reçoivent par ailleurs aucun soutien psychologique. Les données montrent également que les risques en matière de santé mentale varient entre les établissements de soins de santé. Plus précisément, le personnel médical au niveau du district présente un risque de dépression plus élevé qu'au niveau de la ville, du secteur privé et de l'université. Les travailleurs de la santé publique courent un risque plus élevé de dépression, d’anxiété et de stress que les travailleurs de la santé du secteur privé.

Quoi qu’il en soit, selon lui, la compréhension et la sensibilisation à la santé mentale au sein des équipes médicales reste partout très faibles. Face à ces troubles, la plupart des travailleurs de la santé se concentrent sur les symptômes physiques et les gèrent seuls. Le taux de personnel médical recherchant un soutien professionnel est minime, la plupart partageant les difficultés uniquement avec des proches. Il existe actuellement trois obstacles majeurs aux soins de santé mentale pour les travailleurs de la santé. La peur des préjugés sociaux, qui les poussent à craindre que leurs problèmes de santé mentale soient enregistrés dans leur dossier personnel ou connus des autres. La croyance que le problème s’améliorera probablement de lui-même. Et un troisième obstacle, ils ne savent pas où obtenir un soutien professionnel en santé mentale et n’en ont pas les moyens.

M. Thanh Long encourage le personnel médical à avoir le courage de demander de l'aide en cas de problèmes de santé mentale, et à utiliser les services disponibles et à rechercher les documents pertinents. Pour les dirigeants à tous les niveaux, une politique visant à améliorer les revenus supplémentaires du personnel médical doit être mise en place, incluant l’organisation de cours gratuits de partage de connaissances sur la santé mentale et la construction de salles de relaxation pour le personnel médical au travail...

Le Dr Nguyên Van Vinh Châu a déclaré que les soins de santé mentale pour le personnel médical étaient indispensables et devaient être mis en œuvre dès que possible. Les établissements de santé doivent disposer de plans pour fournir des ressources, des conseils et sensibiliser le personnel à la santé mentale, non seulement pour une détection précoce, mais également pour prévenir les syndromes d'épuisement physique et mental. Il est important de détecter les premiers signes de dépression ou de risque de suicide, en particulier dans des environnements médicaux stressants. Les dirigeants des hôpitaux doivent participer activement au processus de mise en place d’un système de détection et de soutien psychologique aux employés afin d’éviter des conséquences malheureuses.

Selon ce chef, les soins de santé mentale destinés au personnel médical doivent devenir réguliers et non uniquement des campagnes ponctuelles. Les dirigeants d'hôpitaux doivent considérer les soins de santé mentale pour les travailleurs comme aussi importants que les investissements dans l'établissement. En outre, l'élimination des stéréotypes sur la santé mentale est un facteur important dans la création d'une culture de travail ouverte, permettant au personnel médical de pouvoir partager librement ses problèmes psychologiques sans craindre d'être jugé ou sanctionné.

Texte et photos : Quang Châu/CVN