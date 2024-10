Le Japon soutient les efforts de secours du Vietnam suite au typhon Yagi

Au lendemain du super typhon Yagi, le gouvernement japonais a annoncé une contribution de 2 millions d'USD à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et au Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) afin de soutenir les efforts de secours et de relèvement rapide du Vietnam.

Sur ce montant, un million d'USD couvrira les services essentiels d’eau, d’assainissement, d’hygiène (WASH) et de protection de l’enfance fournis par l’UNICEF Vietnam au service de 21.251 personnes, et le million d'USD restant ira à l’OIM Vietnam pour fournir des abris d’urgence et des articles non alimentaires à plus de 16.800 personnes dans les provinces les plus durement touchées.

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a déclaré que le gouvernement japonais veut s’assurer que ce financement soutiendra le relèvement de certaines des communautés les plus vulnérables du Vietnam dans les zones rurales durement touchées.

Cette approche holistique de l’aide humanitaire par le biais de partenaires de confiance permettra également de fixer un cap solide pour le relèvement. "Il est plus important que jamais que nous travaillions rapidement pour concrétiser notre vision collective d’un Vietnam fort, prospère et résilient", a-t-il souligné.

Cette contribution contribuera à répondre aux besoins urgents des enfants et des familles touchés par le typhon le plus destructeur à avoir frappé le pays depuis 70 ans.

Accélérer les efforts de relèvement

Le typhon a fait plus de 300 morts et détruit ou endommagé plus de 100.000 habitations, écoles et établissements de santé dans les provinces du Nord. Plus de 237.000 familles ont été déplacées, environ 570.000 personnes n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement, et les risques pour la protection des enfants ont été amplifiés.

Ce financement jouera également un rôle de catalyseur pour faciliter une coordination multisectorielle plus large, en renforçant les efforts dans les services d’hébergement, de santé, d’éducation et de nutrition pour répondre aux besoins globaux des enfants et des familles.

Dans le cadre du plan conjoint des Nations unies (ONU) en coopération avec le gouvernement vietnamien, l’UNICEF et l’OIM se concentrent sur le soutien aux enfants et aux familles les plus vulnérables, y compris ceux qui ont été déplacés.

Malgré tous les efforts de secours, un soutien supplémentaire est essentiel pour garantir des espaces sûrs et un accès aux services essentiels aux populations touchées. Les fonds fournis par le Japon permettront à l’OIM et à l’UNICEF d’étendre leur portée et d’accélérer les efforts de relèvement.

La contribution du gouvernement japonais permettra également de lutter contre les vulnérabilités liées au genre en soutenant la réparation des installations sanitaires, en améliorant l’éclairage dans les centres d’évacuation et en promouvant la sécurité des femmes et des filles grâce à des interventions ciblées.

Saluant la contribution du Japon, Mitsue Pembroke, responsable de l’OIM au Vietnam, a déclaré que, grâce au Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe au Vietnam, en collaboration avec les autorités et acteurs provinciaux et locaux, l’OIM assurera des efforts coordonnés pour soutenir les personnes les plus vulnérables déplacées de leurs foyers, en particulier les personnes économiquement marginalisées, les femmes, les filles et les personnes handicapées.

Secours d'urgence

Le Japon et le Vietnam entretiennent un partenariat de longue date. À ce jour, le gouvernement japonais a fourni des secours d’urgence, notamment des purificateurs d’eau et des bâches en plastique à 2.000 familles par l’intermédiaire de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ainsi que d’autres fournitures d’urgence par l’intermédiaire du Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA) et de l’UNICEF.

En outre, en matière de prévention des catastrophes, le Japon a connu de nombreuses catastrophes naturelles et dispose d’une richesse de connaissances. Du point de vue des mesures de prévention des catastrophes, le Japon a coopéré avec le Vietnam dans le passé et continuera de le faire.

Avec le soutien du Japon, l’UNICEF et l’OIM s’engagent à aider les familles du Nord du Vietnam à reconstruire leur vie après cet événement climatique catastrophique. Un soutien international continu est essentiel alors que les communautés se remettent de la destruction de ce typhon meurtrier et s’efforcent de renforcer leur résilience face aux futures catastrophes naturelles.

