Chine - Laos : construire un corridor de développement de connectivité avec la Thaïlande

La Chine et le Laos ont signé une Déclaration commune visant à renforcer la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur le développement ambitieux d'un corridor de développement de connectivité entre les deux pays et la Thaïlande.

>> Le Shanxi lance le premier train de fret international via le chemin de fer Chine - Laos

>> Le chemin de fer Chine - Laos lance son premier train direct

>> Exercice militaire conjoint Laos - Chine

Photo : Bangkok Post/CVN

Lors de sa visite officielle au Laos du 11 au 12 octobre, le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone ont convenu de renforcer la coopération pratique.

Les deux parties ont convenu de promouvoir l'exploitation, la maintenance et le développement du chemin de fer Chine - Laos avec une haute qualité, de promouvoir activement le "contrôle frontalier juxtaposé" du chemin de fer Chine - Laos pour réaliser des progrès substantiels dès que possible, et de s'efforcer de relier le chemin de fer Chine - Laos et le chemin de fer thaïlandais à écartement standard dans les meilleurs délais pour promouvoir la mise en œuvre des perspectives du corridor de développement de la connectivité Chine - Laos - Thaïlande, a indiqué le communiqué tel que rapporté par l'agence de presse chinoise Xinhua.

La Chine apprécie l'intérêt du Laos et son intention de coopérer sur les avions commerciaux chinois et accueille les entreprises aéronautiques du Laos pour introduire ces avions, a-t-il déclaré.

Les deux pays renforceront davantage les échanges commerciaux et augmenteront l'échelle et le niveau des échanges.

À cette fin, la Chine et le Laos travailleront ensemble pour mettre en œuvre l'accord de tarif zéro pour 100% des produits lao exportés vers la Chine, et favoriseront davantage d'exportations agricoles et alimentaires lao de haute qualité vers la Chine, a ajouté le document.

VNA/CVN