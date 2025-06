Fusion administrative :

Dà Nang et Quang Nam testent un modèle numérique de gouvernance locale innovant

La ville de Dà Nang et la province de Quang Nam coordonnent leurs efforts pour expérimenter l’application des technologies dans le cadre du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux. Ce modèle est testé du 21 au 23 juin dans six communes et arrondissements qui fusionneront pour former la nouvelle ville de Dà Nang à partir du 1 er juillet.

>> Promouvoir la transformation numérique dans l'enseignement professionnel

>> Quang Ninh : premier jour d’expérimentation du modèle de gouvernance locale à deux niveaux

>> Les localités prêtes à mettre en place une administration locale à deux niveaux

Photo : My Hà/VNA/CVN

Plus précisément, le modèle est testé dans les arrondissements de Thanh Khee et Ngu Hành Son et la commune de Hoà Vang à Dà Nang, ainsi que dans l'arrondissement de Tam Ky et les communes de Dai Lôc et Tiên Phuoc à Quang Nam.

Les récents essais menés dans les nouveaux centres de services administratifs publics de Thanh Khê et Ngu Hành Son révèlent une gestion efficace des dossiers des citoyens par les agents, grâce à l'intégration de systèmes informatiques modernes. Ces plateformes permettent un traitement rapide des démarches, assurant un accès simplifié et efficient aux services publics.

Désormais, de nombreuses procédures administratives sont accessibles via des codes QR, accompagnés d'instructions claires et détaillées. Certaines démarches peuvent même être finalisées immédiatement, avec des résultats disponibles sur-le-champ.

Afin d'optimiser le service à la population, des investissements significatifs ont été réalisés pour équiper et moderniser les infrastructures des nouveaux arrondissements.

Grâce aux ressources humaines et matérielles déployées, ces unités administratives devraient être pleinement opérationnelles dès le 1er juillet, garantissant ainsi la continuité et l'amélioration des services administratifs pour tous.

À cette date, la nouvelle ville de Dà Nang comptera 94 unités administratives de niveau communal, dont 23 arrondissements, 70 communes, et une zone spéciale. La réorganisation vise à rationaliser l’appareil administratif, à renforcer l’efficacité de la gestion publique et à répondre aux besoins de développement urbain de cette nouvelle phase.

Les guichets uniques des anciens districts seront transformés en centres de services administratifs publics au sein des nouvelles entités administratives.

Avec l'adoption de ce modèle à deux niveaux, Dà Nang accélère l'intégration des technologies dans sa gestion administrative. Tous les commentaires et suggestions des citoyens sont désormais centralisés et traités via la ligne téléphonique 1022. Ces retours sont ensuite redirigés vers les quartiers et communes concernés. En fonction de leur nature, ils sont transmis aux services compétents pour examen, traitement et réponse, avant d'être communiqués publiquement aux citoyens.

Enfin, le Centre des opérations intelligentes (IOC) de Dà Nang a commencé à partager ses données avec les administrations locales. Ces données permettent aux responsables des quartiers et communes d’optimiser leur gestion et d’appuyer leurs prises de décision.

VNA/CVN