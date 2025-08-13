Hanoï offre 118.035 cadeaux aux personnes méritantes à l’occasion de la Fête nationale

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Viêt Nam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), le Comité populaire de Hanoï a publié le Plan n° 212/KH-UBND prévoyant l’octroi de cadeaux aux bénéficiaires de politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

>> Le président Luong Cuong rend hommage aux invalides de guerre à Ninh Binh

Photo : CTV/CVN

Selon ce plan, la ville distribuera 118.035 cadeaux, pour un budget total de plus de 187 milliards de dôngs.

Pour les bénéficiaires individuels, trois niveaux de cadeaux en espèces sont prévus.

Cinq millions de dôngs (en espèces) pour les Mères héroïnes du Viêt Nam, les personnes ayant participé à la révolution avant le 1ᵉʳ janvier 1945, ainsi que celles ayant rejoint la révolution entre le 1ᵉʳ janvier 1945 et l’insurrection générale d’août 1945.

Deux million de dôngs (en espèces) pour les Héros des forces armées populaires, les Héros du travail pendant la résistance; les invalides de guerre (y compris invalides de catégorie B) et assimilés avec un taux d’invalidité d’au moins 21%, les invalides malades avec un taux d’invalidité d’au moins 41%, ainsi que les personnes ayant aidé la révolution et décorées de la médaille "La Patrie se souvient" ou du diplôme "À rendu des services à la Nation" (y compris les membres de famille ayant reçu ces distinctions).

Un million de dôngs pour les personnes représentant le culte d’un martyr (un cadeau pour un martyr).

Pour les unités et individus remarquables : la ville offrira des cadeaux à 19 unités, d’une valeur de 16 millions de dôngs chacune : il s’agit notamment des bases révolutionnaires distinguées par l’État, de certains centres municipaux d’accueil et de soins pour les personnes méritantes, du Comité de représentation des combattants révolutionnaires emprisonnés par l’ennemi, de l’Association municipale des victimes de l’agent orange, du service municipal des funérailles, des comités de gestion des cimetières de martyrs, ainsi que du Centre de soins et de traitement des victimes de la dioxine. La ville remettra également 252 cadeaux à des individus exemplaires.

VNA/CVN