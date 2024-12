Le Royaume-Uni rejoint officiellement le bloc commercial Asie-Pacifique CPTPP

Le Royaume-Uni a officiellement adhéré dimanche 15 décembre à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), devenant ainsi le premier pays européen à rejoindre le bloc commercial de l'Asie-Pacifique.

L'accord commercial historique entre douze pays devrait stimuler l'économie britannique de deux milliards de livres (2,52 milliards d’USD) par an à long terme, selon le secrétariat d'État aux Affaires et au Commerce britannique, Jonathan Reynolds.

Le secrétariat d'État a indiqué sur son site web que l'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP était une pierre angulaire du Plan for Change, un projet du gouvernement qui vise à assurer la croissance économique et à augmenter les revenus des ménages. Ce plan devrait permettre d'augmenter les salaires des ménages d'un milliard de livres (1,26 milliard d’USD) par an, tout en bénéficiant à toutes les régions du pays.

"Des accords comme celui-ci stimulent le commerce et créent des opportunités pour les entreprises britanniques à l'étranger, en soutenant l'emploi, en augmentant les salaires et en stimulant l'investissement dans tout le pays", a déclaré le secrétaire d'État britannique aux Affaires et du Commerce.

Ian Stuart, Pdg de HSBC UK, a souligné l'importance de ce bloc commercial. "Depuis l'annonce de l'adhésion du Royaume-Uni en juillet 2023, nous avons constaté une augmentation des paiements entre les marchés du CPTPP et le Royaume-Uni, et nous nous attendons à ce que cette croissance se poursuive."

