La réduction de la TVA sera prolongée jusqu'au 30 juin

La réduction de la TVA de 10% à 8%, en vigueur depuis début 2022, a été conçue pour aider les particuliers et les entreprises à se remettre de l'impact de la pandémie de COVID-19, le financement atteignant désormais 123,8 billions de dôngs (4,86 milliards d'USD).

En vertu du décret N°72 précédemment publié par le gouvernement, la réduction de la TVA sur certains groupes de biens devait expirer le 31 décembre 2024.

Selon le nouveau décret N°180, entré en vigueur le 1er janvier, la politique s'applique aux biens et services actuellement soumis à un taux de taxe de 10%. Toutefois, la réglementation exclut certaines catégories de biens et services, notamment les télécommunications, les technologies de l'information, les services financiers, les banques, les valeurs mobilières, les assurances, les entreprises immobilières, les métaux et les produits métalliques préfabriqués, les produits miniers (à l'exclusion de l'extraction du charbon), le coke, le pétrole raffiné, les produits chimiques et les biens et services soumis à une taxe spéciale de consommation.

Selon le ministère des Finances, cette prolongation entraînerait un déficit budgétaire d'environ 25 billions de dôngs, mais elle devrait réduire les dépenses de subsistance, aider les gens à épargner davantage et, par conséquent, stimuler la demande et la consommation.

Le ministère estime que cette mesure soutiendra la reprise de la production et des affaires, contribuant ainsi au budget de l'État et à l'économie.

