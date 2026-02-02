ONU : le Royaume-Uni prend la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de février

L'ambassadeur britannique auprès de l'ONU tiendra lundi 2 février une conférence de presse afin de présenter le programme de travail du Conseil, après son adoption lors d'une session matinale le même jour. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, chacun disposant d'une voix. Cinq d'entre eux sont membres permanents et disposent du droit de veto : la Russie, la France, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les dix autres membres non permanents sont élus pour deux ans par l'Assemblée générale selon une répartition géographique. Il s'agit actuellement de la Somalie, de la République démocratique du Congo, du Libéria, du Danemark, de la Grèce, de la Lettonie, du Pakistan, de Bahreïn, du Panama et de la Colombie. Le Conseil de sécurité est l'un des six principaux organes des Nations unies, aux côtés du Secrétariat, de l'Assemblée générale, de la Cour internationale de Justice et du Conseil économique et social.

APS/VNA/CVN