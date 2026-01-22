ONU : le Vietnam plaide pour une réforme substantielle du Conseil de sécurité

Le Vietnam a réaffirmé son soutien à une réforme substantielle du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), plaidant pour une instance plus représentative, démocratique et transparente. Cette position a été exprimée par la délégation vietnamienne lors de la première séance plénière du cycle 2026 des Négociations intergouvernementales (IGN), tenue le 21 janvier à New York, dans le cadre de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Co-présidée par les ambassadeurs du Koweït et des Pays-Bas, cette séance a marqué le lancement des discussions annuelles sur l’un des dossiers les plus complexes et les plus anciens de l’agenda onusien. De nombreux États membres y ont souligné la nécessité impérieuse de moderniser le Conseil afin qu’il reflète plus fidèlement les réalités géopolitiques contemporaines.

Intervenant au nom du Vietnam, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du pays auprès de l’ONU, a souligné que la réforme du Conseil de sécurité était une exigence pressante pour renforcer l'efficacité de l’organisation dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le diplomate a précisé que le Vietnam soutenait l’élargissement du Conseil dans ses deux catégories de membres, permanents et non permanents. Selon lui, cette expansion doit garantir une représentation géographique plus équitable et offrir une voix accrue aux pays en développement, dont le rôle et l’influence sur la scène internationale ne cessent de croître.

Au-delà de la question de la composition, le Vietnam a également insisté sur la nécessité d’améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité. Il a appelé à davantage de transparence et d’inclusivité, notamment par le renforcement des échanges de fond entre le Conseil, l’ensemble des États membres et l’Assemblée générale.

S’agissant du droit de veto, sujet particulièrement sensible, la délégation vietnamienne a plaidé pour une utilisation responsable et prudente de ce mécanisme par les membres permanents, dans le strict respect des objectifs et des principes de la Charte des Nations unies.

Se tournant vers l’avenir, le Vietnam a exprimé l’espoir que les discussions de 2026 permettront de réduire les divergences existantes sur les différents modèles de réforme globale, ouvrant ainsi la voie à de véritables négociations de fond. Il a réaffirmé sa détermination à participer au processus IGN dans un esprit constructif et responsable, prêt à contribuer activement à une réforme répondant aux intérêts légitimes de l’ensemble des États membres dans le nouvel ordre mondial.

