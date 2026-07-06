Le Pakistan accueillera le prochain cycle de négociations entre États-Unis et Iran le 11 juillet

Le Pakistan accueillera le prochain cycle de négociations entre les États-Unis et l’Iran le 11 juillet, a rapporté samedi 4 juillet la chaîne d’information Al Arabiya.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Citant des sources anonymes, le reportage indique que ce cycle portera principalement sur les sanctions américaines contre l’Iran, les avoirs iraniens gelés et le dossier nucléaire iranien.

Il ajoute que le niveau de représentation de la délégation iranienne sera décidé après les funérailles de feu le Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Le 18 juin, l’Iran et les États-Unis ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à mettre fin au conflit dans la région sur tous les fronts, y compris au Liban.

Le 22 juin, des négociations techniques entre l’Iran et les États-Unis se sont tenues en Suisse à la suite de consultations de haut niveau entre les délégations iranienne et américaine la veille, avec la médiation du Pakistan et du Qatar.

Mercredi 1er juillet, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a confirmé que les médiateurs qataris et pakistanais avaient conclu des réunions séparées avec les négociateurs américains et iraniens, enregistrant des progrès positifs sur les questions liées au protocole d’accord.

Le porte-parole a ajouté que les parties sont convenues de poursuivre les discussions dans les prochains jours, la prochaine réunion devant être fixée dans les plus brefs délais.

Xinhua/VNA/CVN