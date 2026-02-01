Numérisation des activités muséales de la culture d’Óc Eo

Dans le cadre de la transformation numérique nationale, la province d’An Giang (Sud) intensifie l’application des technologies numériques dans les domaines de la culture et des musées.

Photo : VNA/CVN

Cette orientation est considérée comme une solution clé pour préserver et valoriser le patrimoine, tout en facilitant l’accès du public, en particulier des visiteurs internationaux. Les efforts se concentrent sur la Maison d’exposition de la culture d’Óc Eo et les sites relevant du complexe archéologique d’Óc Eo - Ba Thê, l’un des ensembles patrimoniaux emblématiques du Sud du Vietnam.

La Maison d’exposition de la culture d’Óc Eo conserve et présente plus de 3.350 objets originaux, dont quatre trésors nationaux, illustrant la vie matérielle, les croyances et le niveau de développement des habitants de la culture d’Óc Eo - Phù Nam entre le Ier et le VIIe siècle. Cette civilisation occupait une place importante dans l’histoire de l’Asie du Sud-Est et constituait un grand centre d’échanges commerciaux, exerçant une influence notable sur la région et au-delà dès les premiers siècles de notre ère.

Afin de moderniser les méthodes d’exposition et de médiation culturelle, la gestionnaire des vestiges culturels d’Óc Eo de la province d’An Giang a procédé à la numérisation de la majorité des objets exposés par l’intégration de codes QR. Grâce à un appareil intelligent, les visiteurs peuvent accéder à des images de haute qualité, à des informations détaillées et à des contenus explicatifs sur la valeur historique et culturelle de chaque objet. Cette démarche répond à la fois aux besoins de découverte du public et aux exigences de recherche et de consultation documentaire.

Parallèlement, des technologies avancées telles que la modélisation 3D, la réalité virtuelle à 360 degrés et les visites virtuelles sont progressivement intégrées. Elles permettent aux visiteurs d’explorer les espaces muséaux et les objets sous différents angles, dépassant les limites de la présentation traditionnelle. Les contenus de médiation sont proposés en plusieurs langues, dont le vietnamien, l’anglais, le japonais et le coréen, et continuent d’être développés afin de répondre à la diversité croissante des publics nationaux et internationaux.

Façonner pas à pas un musée interactif et intelligent

La transformation numérique s’étend également à sept sites patrimoniaux majeurs du complexe archéologique national spécial d’Óc Eo - Ba Thê, notamment Linh Son Nam, Linh Son Bac, Go Sau Thuân, Go Ut Trach, Go Cây Thi et Go Giông Cat. À travers les visites virtuelles, les visiteurs peuvent découvrir les sites de manière immersive, interagir avec des modèles 3D détaillés et accéder à des informations multilingues sans nécessairement se rendre sur place. Cette approche contribue à la préservation du patrimoine, à l’optimisation des ressources et au renforcement de l’efficacité de la communication et de l’éducation patrimoniale.

Photo : VNA/CVN

Selon les responsables du secteur, l’objectif de la transformation numérique ne se limite pas à l’adoption de solutions technologiques modernes, mais repose avant tout sur la qualité des contenus. La technologie est considérée comme un outil d’accompagnement, tandis que les bases de données, les images, les objets et la narration historique constituent les éléments déterminants de l’attrait et de la profondeur de l’expérience proposée.

Avec l’appui des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, l’espace du complexe archéologique d’Óc Eo - Ba Thê ainsi que ses objets emblématiques peuvent être restitués de manière fidèle et vivante.

Cette démarche vise à permettre aux visiteurs de mieux appréhender la valeur de la civilisation d’Óc Eo - Phù Nam et s’inscrit dans le processus de préparation du dossier en vue de l’inscription du complexe archéologique d’Óc Eo - Ba Thê sur la Liste du patrimoine mondial, contribuant ainsi à la promotion des valeurs historiques et culturelles de la province d’An Giang et du Vietnam auprès de la communauté internationale.

VNA/CVN