Le PM participe à la 6e conférence des ministres du Numérique de l'ASEAN

Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chinh a participé le 15 janvier à Hanoï, à l’ouverture de la 6 e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN (ADGMIN), organisée par le Vietnam, en présence des ministres des pays de l’ASEAN, des partenaires de dialogue, de responsables des Nations unies et de représentants du secteur privé.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "L’ASEAN adaptative : de la connectivité infrastructurelle à la connectivité intelligente", la conférence illustre un tournant majeur dans la réflexion sur le développement numérique de l’ASEAN : le passage d’une priorité accordée à l’expansion des infrastructures de connectivité à la valorisation de l’intelligence artificielle (IA), des données et de la valeur ajoutée générée par ces connexions. Cette transition de la "connectivité des infrastructures" vers la "connectivité de l’intelligence" ne constitue pas un simple choix, mais une évolution inéluctable de l’ère numérique.

Dans son allocution, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné que l’ASEAN, à l’instar du reste du monde, traverse des transformations profondes et globales, dans lesquelles la transition numérique ainsi que le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique deviennent de nouveaux moteurs de croissance et des piliers du développement durable.

L’essor rapide des écosystèmes numériques modifie en profondeur les modes de connexion entre les individus et les interactions entre les États, rendant nécessaire l’élaboration d’une stratégie à long terme fondée sur des infrastructures numériques intégrées, des cadres institutionnels inclusifs et des ressources humaines numériques de haute qualité. Il a mis en avant le rôle central des données, désormais considérées comme une ressource stratégique, dont la maîtrise contribue à renforcer l’efficacité de la gouvernance, la compétitivité nationale et l’élargissement de l’espace de coopération au sein de l’ASEAN et avec le reste du monde.

Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, le Premier ministre a appelé l’ASEAN à développer des mécanismes d’expérimentation (sandbox) pour les nouvelles technologies et modèles économiques, tout en garantissant une IA éthique, centrée sur l’humain et au service de la paix, de la coopération et du développement.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant que l’ASEAN demeure une priorité stratégique de la politique étrangère vietnamienne, il a souligné que le développement durable du Vietnam est étroitement lié à la stabilité et à la prospérité de la Communauté ASEAN. Il a également présenté les avancées majeures du Vietnam en matière de transformation numérique, notamment le déploiement accéléré des infrastructures numériques, le développement du gouvernement numérique, la croissance rapide de l’économie numérique et le renforcement de la cybersécurité.

Dans la perspective de la Vision de la Communauté ASEAN à l’horizon 2045, le Premier ministre a proposé trois orientations clés : renforcer la confiance numérique et les institutions adaptées ; développer des infrastructures numériques modernes, résilientes et durables ; et intensifier la coopération régionale en matière de cybersécurité et de formation des ressources humaines numériques.

Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à demeurer un membre actif, responsable et solidaire de la coopération numérique de l’ASEAN, œuvrant à la réduction de la fracture numérique et à la construction d’une Communauté numérique unie, autonome et prospère.

VNA/CVN