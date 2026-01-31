Delta du Mékong : l'e-transformation permet aux entreprises de progresser rapidement

La transformation numérique s'impose comme une tendance incontournable dans tous les domaines socio-économiques. Le secteur privé, force dynamique et acteur majeur de l'économie, est reconnu comme un acteur clé du processus national de transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Dans le Delta du Mékong, où les entreprises privées jouent un rôle crucial dans le développement économique régional, la transformation numérique représente non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité d'améliorer la productivité, d'accroître la valeur et de parvenir à un développement durable.

Premiers changements positifs

Selon le Docteur Nguyên Minh Sang, de l'École politique de Cân Tho, la transformation numérique ne se limite pas à l'application des technologies de l'information ou à la numérisation des documents. Il s'agit d'une transformation profonde des modèles opérationnels, des méthodes de gestion et de la culture d'entreprise, fondée sur les technologies numériques. Pour les entreprises privées, la transformation numérique englobe tout, de la numérisation des processus internes et de l'application des technologies à la production au développement du commerce électronique, en passant par la restructuration de la gouvernance basée sur les données et l'innovation des modèles économiques.

Ces dernières années, parallèlement au processus national de transformation numérique, les collectivités locales du Delta du Mékong ont progressivement encouragé l'utilisation des technologies numériques dans la gestion publique et le soutien aux entreprises. Cette évolution a engendré des changements positifs dans la prise de conscience et les pratiques des entreprises privées de la région.

L'un des changements les plus marquants réside dans la transformation de la perception des chefs d'entreprise. D'une vision de la transformation numérique perçue comme un simple enjeu technique ou une tâche relevant du service informatique, de nombreuses entreprises la considèrent désormais comme une stratégie de survie, essentielle à leur pérennité et à leur développement. Les données sont de plus en plus considérées comme un atout crucial, le fondement de la gestion et de la prise de décision.

Dans un premier temps, la plupart des entreprises privées de la région se sont concentrées sur l'application de solutions de gestion de base, telles que les logiciels de comptabilité informatisée, de gestion des ventes, de gestion des stocks et de facturation électronique. Le modèle SaaS (Software as a Service) permet aux entreprises, notamment aux PME, d'accéder à des outils de gestion modernes à un coût abordable. De ce fait, de nombreuses entreprises améliorent progressivement la transparence de leurs flux de trésorerie, réduisent les erreurs manuelles et mettent en place des bases de données initiales pour leurs opérations de production et commerciales.

Photo : VNA/CVN

Dans la ville de Cân Tho, 100% des entreprises ont mis en place la facturation électronique et la signature numérique pour leurs déclarations et paiements fiscaux. Des centaines d'entreprises se sont inscrites pour vendre leurs produits sur des plateformes de commerce électronique, élargissant progressivement leurs canaux de distribution et touchant une clientèle en dehors des zones traditionnelles.

Truong Thành Phô, directeur de la compagnie par actions Nextview Media, fournisseur majeur de services médias multicanaux et de développement de marques numériques dans la ville de Cân Tho, a proposé des solutions clés pour les entreprises du Delta du Mékong, notamment les entreprises privées de Cân Tho. Parmi ces solutions, on peut citer la nécessité pour les autorités locales de former les chefs d'entreprise et les dirigeants à la pensée numérique grâce à des programmes pratiques et de courte durée. Le changement de leadership induit une transformation des entreprises.

Les autorités locales devraient identifier leurs atouts afin de créer des récits et des symboles culturels uniques. Chaque commune et quartier devrait bénéficier d'un financement pour la formation à la création d'informations reliant les données mondiales grâce à des algorithmes. Les petites et moyennes entreprises (PME) manquent de ressources d'investissement initiales pour leur transformation numérique ; une solution pour 2026 serait donc de leur proposer des dispositifs de soutien préférentiels de la part des autorités locales.

Ces dernières ont également besoin de politiques incitatives claires, de procédures administratives simplifiées, de la création d'une équipe de consultants en transformation numérique gratuite et de la mise en place d'un mouvement d'imitation de la transformation numérique au sein de chaque secteur et pôle d'activité.

Nécessité de surmonter les obstacles

La transformation numérique des entreprises privées du Delta du Mékong, malgré des résultats initiaux encourageants, se heurte encore à de nombreux défis, le manque de ressources financières constituant un obstacle majeur. Le Delta du Mékong compte une forte proportion de petites et micro-entreprises aux faibles capacités d'accumulation de capital, et investir dans des solutions technologiques avancées représente un coût important. De ce fait, nombre d'entreprises hésitent et manquent de détermination pour mener à bien une transformation numérique globale.

La qualité des ressources humaines numériques reste limitée. Beaucoup d'entreprises ne disposent pas de services informatiques dédiés et leurs dirigeants manquent de connaissances en gestion numérique. Les travailleurs manquent de formation adéquate et, dans les faits, de nombreuses entreprises investissent dans des logiciels sans les utiliser efficacement, ce qui entraîne un gaspillage de ressources.

Photo : VNA/CVN

Concernant l'infrastructure numérique, certaines zones rurales et isolées restent fragiles, avec des débits Internet instables, ce qui freine le déploiement de plateformes numériques et de systèmes de télésurveillance. La fragmentation de la chaîne d'approvisionnement agricole et le manque de liens entre les entreprises, les coopératives et les agriculteurs réduisent également l'efficacité de la transformation numérique, notamment en matière de traçabilité et de gestion des données relatives aux matières premières.

Le processus de transformation numérique dans le Delta du Mékong souffre également d'un manque de coordination et de collaboration entre les collectivités locales. Actuellement, chaque localité du delta du Mékong adopte sa propre approche et sa propre méthode de mise en œuvre de la transformation numérique, ce qui engendre une fragmentation et une inefficacité dans la connexion et le partage des données entre les provinces et les villes de la région, ainsi qu'entre les agences et les services au sein d'une même province ou ville.

Une partie de la population et des entreprises n'est pas encore habituée à effectuer les démarches administratives en ligne. L'accès aux technologies et aux compétences numériques reste limité dans les zones rurales et isolées, notamment en ce qui concerne l'accès aux services publics en ligne et leur utilisation.

Selon le Professeur agrégé Lê Nguyên Doan Khoi, expert en sciences, technologies et innovation à l'Université de Cân Tho, le Delta du Mékong est une région agricole clé, mais les entreprises y sont confrontées à un double défi : le changement climatique et le retard technologique. Actuellement, plus de 95% des entreprises du Delta du Mékong sont des petites et micro-entreprises. Le manque de capitaux et de garanties est une réalité générale. La promotion de la numérisation des données foncières et agricoles, le perfectionnement des mécanismes et l'accroissement de la transparence des actifs permettront aux entreprises d'accéder plus facilement aux prêts pour investir dans les technologies à l'avenir.

Une approche synchronisée, des solutions à long terme

Selon les experts, pour que la transformation numérique devienne un véritable moteur de développement pour les entreprises privées du Delta du Mékong, une solution synchronisée et à long terme est indispensable. Premièrement, les autorités étatiques et locales doivent poursuivre leurs investissements dans l'amélioration des infrastructures numériques, considérant cela comme un fondement essentiel du développement de l'économie numérique. Les politiques de soutien financier, de crédits préférentiels et d'exonérations fiscales pour les entreprises investissant dans les technologies doivent être mises en œuvre avec souplesse et efficacité.

Les experts estiment également que l'élaboration et la normalisation de normes de données partagées, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, constituent une condition cruciale pour que les entreprises puissent pleinement s'intégrer à la chaîne de valeur mondiale. Parallèlement, il convient de développer des centres régionaux d'accompagnement à la transformation numérique, qui joueraient un rôle de conseil, de formation et de soutien à la mise en œuvre pratique pour les entreprises.

Photo : VNA/CVN

Du côté des entreprises, le facteur clé demeure un changement de mentalité. La transformation numérique doit être perçue comme un processus stratégique, lié à l'innovation des modèles économiques et à l'amélioration des compétences de gestion. Les entreprises doivent élaborer une feuille de route adaptée à leur taille et à leur secteur d'activité, en commençant par des étapes faciles à mettre en œuvre et produisant des résultats concrets, tout en privilégiant la formation des ressources humaines et la mise en place d'une culture du travail axée sur les données.

En outre, le renforcement des liens au sein de la chaîne de valeur et la mise en place d'un écosystème de transformation numérique, avec la participation d'entreprises technologiques, d'universités, d'instituts de recherche et d'associations professionnelles, créeront les conditions d'un développement durable des entreprises privées du Delta du Mékong dans l'économie numérique.

Selon des experts du Delta du Mékong, la transformation numérique offre actuellement aux entreprises privées d'immenses opportunités d'améliorer leur productivité, d'accroître la valeur de leurs produits et services et d'étendre leurs marchés. Malgré de nombreuses difficultés et de nombreux défis, les premiers résultats positifs montrent qu'avec une stratégie adaptée et le soutien de l'État, des entreprises et de la société civile, la transformation numérique peut devenir un levier essentiel, contribuant à la forte croissance des entreprises privées du Delta du Mékong et participant activement au développement socio-économique de la région et du pays.

Le Dr. Trân Huu Hiêp, expert en économie qui étudie le Delta du Mékong depuis de nombreuses années, estime que cette région joue un rôle stratégique dans l'agriculture, la pêche, le tourisme et, plus récemment, dans le secteur de l'énergie, notamment les énergies renouvelables. Le secteur privé y joue donc un rôle primordial. Cependant, malgré son potentiel, la région est actuellement confrontée à d'énormes défis, tels que la petite taille des entreprises, le manque de liens entre elles, un environnement commercial fragmenté et les graves conséquences du changement climatique, notamment la volatilité des marchés. Ces aspects sont considérés comme des facteurs contribuant au ralentissement de la transformation numérique.

"Cette dernière est essentielle pour que les entreprises privées du Delta du Mékong puissent renforcer leur compétitivité, profiter de leurs atouts uniques et parvenir à un développement durable dans le contexte de l'économie numérique. Elle requiert l'implication concertée des pouvoirs publics et des entreprises", a souligné le Docteur Trân Huu Hiêp.

Tân Dat/CVN