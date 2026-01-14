Des satisfecit pour les meilleurs collectivités et individus en matière de transformation numérique

Le 14 janvier à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a présidé la cérémonie de remise de satisfecit du Comité permanent de l’AN à trois collectifs et onze individus s’étant illustrés dans la transformation numérique parlementaire au cours de l’année 2025.

À la suite de la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n°57-NQ/TW sur les avancées majeures dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, des organes de l’AN a rapidement élaboré des plans et résolutions concernés. Le renforcement des compétences numériques des députés ainsi que des cadres, fonctionnaires et agents des organes de l’AN contribue à une utilisation plus efficace des technologies dans l’exercice de leurs fonctions. L’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle ont permis d’améliorer la qualité de l’élaboration des lois et des résolutions.

Photo : VNA/CVN

Tran Thanh Man a personnellement présidé plusieurs conférences thématiques sur l’application de l’intelligence artificielle, dont le colloque « Alphabétisation numérique pour tous - Parlement numérique : cadre de connaissances et de compétences numériques pour un Parlement moderne ». Le secrétaire général du Parti, To Lam, a hautement apprécié les résultats obtenus par l’AN, la saluant comme l’une des institutions pionnières en matière de transformation numérique.

Le même jour, le vice-président de l'AN, Nguyen Khac Dinh, président du Comité directeur de l'AN pour la transformation numérique a dirigé une conférence de bilan sur la transformation numérique.

Il a ordonné l’accélération du déploiement des systèmes logiciels dédiés à la législation, à la supervision et aux processus électoraux, tout en favorisant le partage d’outils numériques avec les localités. Les prochaines étapes incluent la finalisation de l’Architecture de l’AN numérique 2.0, l'achèvement d’un centre de données de l'AN d'ici le troisième trimestre 2026, ainsi que l'élaboration d’une stratégie d’intelligence artificielle en collaboration avec le groupe de télécommunication de l’armée Viettel.

VNA/CVN