Investissement

Développer la ville scientifique et technologique au nord de Hô Chi Minh-Ville

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti, Hô Chi Minh-Ville vient d’annoncer le projet de développement de la ville scientifique et technologique au nord de Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit d’un jalon majeur, traduisant la détermination politique de la ville à concrétiser les grandes orientations du Comité central en matière de développement de la science et de la technologie, d’innovation et de transformation du modèle de croissance dans la nouvelle phase de développement.

Ce projet répond de façon fondamentale aux goulots d’étranglement en termes d’espace et d’infrastructures existants, tout en positionnant les parties Nord et Nord-Ouest de Hô Chi Minh-Ville en tant que «cerveau scientifique et technologique», étroitement intégré à une importante zone de production de haute technologie à grande échelle.

Photo : HDND/CVN

Le projet de développement de la ville scientifique et technologique au nord de Hô Chi Minh-Ville s’inscrit dans un contexte où la mégapole bénéficie de mécanismes et politiques spécifiques accordés par les autorités centrales. En particulier, les Résolutions n°98 et n°260 de l’Assemblée nationale prévoient l’expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, lui permettant de renforcer son autonomie en matière de gestion des investissements et des finances, de décentralisation et de délégation de pouvoirs, ainsi que d’expérimentation de nouveaux modèles de développement. Ces fondements institutionnels constituent un socle essentiel pour la mise en œuvre de la ville scientifique et technologique selon une pensée disruptive et flexible, en convergence avec les normes internationales.

L’objectif du projet est de créer un nouveau moteur de croissance fondé sur l’économie du savoir, d’attirer des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité, et de former des ressources humaines adaptées aux exigences de l’Industrie 4.0. Il s’agit également d’un modèle pionnier de développement vert, orienté vers l’objectif des émissions Net Zéro à l’horizon 2050, contribuant à renforcer le positionnement international de Hô Chi Minh-Ville. La création de ce pôle ne se limite pas à un investissement en infrastructures : elle s’inscrit dans une démarche d’édification d’un « noyau » de l’innovation, espace stratégique où convergent et s’intègrent les ressources clés - humaines, intellectuelles, technologiques et financières - afin de renforcer la capacité concurrentielle et de favoriser une insertion plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

Le projet identifie la ville scientifique et technologique comme « le cerveau scientifique et technologique » de la région de production de haute technologie. Sur le plan spatial, il repose sur une structure intégrée comprenant un centre de développement scientifique et technologique d’environ 103 ha, ainsi que 220 ha d’infrastructures de recherche, de développement et de production de technologies de pointe. L’ensemble constitue un noyau central de l’innovation, localisé dans le quartier de Bình Dương, jouant le rôle de point de départ stratégique de l’écosystème global.

En complément de ce centre, le projet prévoit une ceinture de développement de haute technologie, intégrant de grands parcs industriels technologiques tels que le Parc industriel Vietnam - Singapour III (VSIP III), Bình Dương Riverside, Lai Hưng ou encore Cây Trường. Ces espaces sont destinés à la concrétisation des résultats de la recherche à travers la production pilote et la production de masse. La différence fondamentale du projet réside dans l’implantation du « cerveau » de la recherche au cœur même des zones de production à grande échelle, permettant de raccourcir le cycle de la recherche et développement (R&D) jusqu’à la commercialisation. Le projet exploite également les infrastructures existantes de la nouvelle ville de Bình Dương, notamment la reconversion de l’ancien centre administratif en bâtiment scientifique et technologique.

Percée scientifique et technologique

Le projet propose un modèle de gestion fondé sur le «guichet unique», assuré par l’Autorité de gestion du développement de la ville scientifique et technologique, associé à l’application de mécanismes d’expérimentation contrôlée. Il prévoit également la mobilisation et l’utilisation flexible des ressources public-privé, l’État jouant un rôle d’orientation et d’investissement de base, tandis que les entreprises participent à la mise en œuvre et à l’exploitation selon les normes internationales. Le Groupe Becamex a été proposé comme investisseur stratégique, aux côtés de partenaires nationaux et internationaux, afin de garantir la capacité d’exécution et la connexion aux ressources mondiales.

Selon Nguyên Hoàn Vu, directeur général du Groupe Becamex, la ville scientifique et technologique au nord de Hô Chi Minh-Ville constitue un écosystème de grande envergure, planifié et continuellement modernisé avec un fort potentiel d’expansion pour la production de haute technologie. Elle est appelée à devenir un pilier stratégique de l’innovation. Combinée au Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, à la ville de l’économie maritime et au pôle logistique du Sud-Est, elle contribuera à former un modèle de développement équilibré à trois piliers, façonnant une métropole «dynamique - harmonieuse - équilibrée - durable».

La mise en place de cette ville scientifique et technologique créera à la fois un nouveau pôle de croissance et un espace stratégique déterminant pour renforcer la compétitivité à long terme, permettant à Hô Chi Minh-Ville de conserver son rôle de locomotive économique.

D'après Bùi Minh Thạnh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la ville accompagnera et soutiendra activement l’ensemble du processus de mise en œuvre, en particulier pour les investisseurs et les instituts de recherche. Les mécanismes spécifiques seront pleinement mobilisés, l’environnement d’investissement amélioré, et les conditions seront réunies pour expérimenter de nouveaux modèles dans le cadre de « sandboxes » contrôlés.

Grâce à des bases solidement préparées et à l’accompagnement des partenaires stratégiques, la ville scientifique et technologique au nord de Hô Chi Minh-Ville est appelée à devenir un levier de rupture. Elle doit permettre à la ville d’atteindre une croissance à deux chiffres, de concrétiser l’esprit de la Résolution 57 sur la percée en science, technologie et transformation numérique, de dépasser le piège du revenu intermédiaire, et d’affirmer sa position de super-métropole mondiale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN