Marché du crédit carbone et financement vert, piliers du développement durable

L’atelier "Promouvoir le financement vert et le marché du crédit carbone dans un Centre financier international" s’est tenu ce 16 janvier à Hô Chi Minh-Ville, réunissant de nombreux représentants d’entreprises et experts du secteur.

Lors de cet événement, les intervenants ont discuté de la feuille de route pour la transformation du modèle économique de la mégapole. L'accent a été mis sur la promotion du financement vert et du marché du carbone, avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et de bâtir un centre financier international durable, connecté à l’échelle mondiale.

Pressions sur les émissions et urgence d'agir

Dans son discours d’ouverture, Trân Thanh Binh, directeur adjoint de l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville (ISD), a souligné : "Face à la complexité croissante du changement climatique, la transition vers un modèle de croissance verte et sobre en carbone n’est plus une option, mais une nécessité. Pour un pôle économique majeur comme Hô Chi Minh-Ville, cela exige une restructuration urgente des flux de capitaux et la création d’un marché du carbone efficace."

Selon le rapport de Pham Binh An, également directeur adjoint de l'ISD, les émissions totales de gaz à effet de serre de la ville s'élèvent actuellement à 57,6 millions de tonnes de CO 2 . Les secteurs de l'énergie fixe et des transports représentent à eux seuls 93,6% de ces émissions. Dans le secteur de l'énergie, la production industrielle et la construction contribuent à hauteur de 45,71%, suivies par le secteur résidentiel (30,75%).

Pour pallier cette situation, la ville vise une réduction de ses émissions de 10 à 30%, selon le niveau de l'aide internationale reçue. Un axe majeur de cette stratégie est la création d'une bourse de crédits carbone, outil indispensable pour valoriser les efforts de réduction des entreprises.

Mise en œuvre officielle du mécanisme MACF

Nguyên Quôc Dung, directeur général adjoint de la Société par actions ASEAN Carbon Credit Exchange (CCTPA), a déclaré que son organisation ambitionne de devenir la première plateforme d'échange volontaire de crédits carbone en Asie du Sud-Est.

En août 2025, le Vietnam avait déjà émis plus de 30 millions de crédits carbone issus de 158 projets. Ce chiffre pourrait atteindre 70 millions d'ici 2030. "La demande intérieure augmente rapidement, le secteur aérien nécessitant à lui seul environ 2,3 millions de crédits par an pour compenser ses émissions", a-t-il précisé.

L'urgence est d'autant plus grande que depuis le 1er janvier 2026, l'application officielle du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE impose une transparence stricte sur l'empreinte carbone des produits exportés. Pour garantir cette fiabilité, la plateforme CCTPA utilise la blockchain pour chiffrer chaque crédit en un actif numérique unique et infalsifiable.

Stratégie de "double transformation" et besoins financiers

La feuille de route de la transition écologique de la ville s'articule autour de 11 piliers, incluant l'énergie, les transports et l'industrie. Hô Chi Minh-Ville vise un taux d'énergies renouvelables d'au moins 35% et une économie verte représentant 20% du PIB régional d'ici 2030. Dès 2030, 100% des nouveaux bus devront fonctionner à l'électricité ou à l'hydrogène.

Le besoin en capitaux pour la période 2025-2035 est estimé à environ 900.000 milliards de dôngs. Le financement sera mixte : budget de l'État 20%, capitaux privés et PPP 45%, aide internationale et APD 35%.

Enfin, la ville mise sur le numérique avec le projet "Green Data Lake & Open Data Portal". Ce lac de données vertes, couplé à un réseau IoT intersectoriel, permettra aux autorités et aux investisseurs de suivre en temps réel les indicateurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des projets durables.

