Le site archéologique d’Oc Eo-Ba Thê se cherche un nouveau destin

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a approuvé la soumission du dossier scientifique relatif au site archéologique d’Oc Eo-Ba Thê, situé dans la province de An Giang (Sud), à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en vue de son inscription au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a été autorisé à examiner, finaliser et signer le dossier avant sa soumission au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, en veillant au respect des normes de qualité et des délais impartis.

Le ministère des Affaires étrangères et la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO collaboreront avec les organismes compétents afin de mener à bien les procédures nécessaires à la soumission du dossier au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO avant le 30 janvier 2026, conformément à la Convention du patrimoine mondial de 1972 et à la Loi sur le patrimoine culturel du Vietnam.

Ils mobiliseront le rôle du Vietnam au sein des mécanismes de gouvernance de l’UNESCO et apporteront un soutien actif au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, au Comité populaire de la province d'An Giang et aux organismes concernés dans la mise en œuvre de mesures visant à obtenir un consensus international en faveur de la reconnaissance de Oc Eo-Ba Thê.

Le Comité populaire de la province d'An Giang examinera le dossier scientifique et en assumera l’entière responsabilité, ainsi que celle des données et de leur exactitude. Il est également chargé de coordonner ses actions avec les ministères et agences compétents afin d’appuyer l’évaluation et la reconnaissance du site par l’UNESCO et de signaler sans délai tout élément dépassant son champ de compétence.

Ce site historique national exceptionnel, témoin de l’ancienne civilisation de Oc Eo, s’étend sur 433,1 ha dans la commune d’Oc Eo. Cette civilisation, qui a prospéré au Sud du Ier au VIIe siècle, a été découverte en 1942 par l’archéologue français Louis Malleret grâce à des artefacts mis au jour dans la région montagneuse de Ba Thê, aujourd’hui intégrée à la commune d’Oc Eo.

An Giang compte actuellement plus de 80 vestiges d’Oc Eo. Parmi eux, Oc Eo-Ba Thê revêt une importance particulière, car il aurait autrefois constitué un centre urbain florissant, une ville portuaire et un pôle économique et culturel majeur de l’ancien royaume de Phu Nam. Il a été reconnu comme site historique national spécial en 2012.

En octobre 2021, le Premier ministre a approuvé la soumission d’un rapport succinct à l’UNESCO, proposant l’inscription du site sur la liste indicative du patrimoine mondial. Le 4 janvier 2022, le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO a officiellement inscrit le site d’Oc Eo-Ba Thê sur sa Liste indicative.

