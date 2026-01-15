Vietnam et Singapour coopèrent sur la cybersécurité et la transformation numérique

Le ministre de la Police, Luong Tam Quang, s’est entretenu jeudi 15 janvier avec la ministre singapourienne du Développement numérique et de l’Information, Josephine Teo, présente à Hanoï pour assister à la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN (ADGMIN).

Le ministre Luong Tam Quang s’est félicité du développement de plus en plus concret, efficace et approfondi des relations bilatérales et a souligné l’engagement commun des deux pays à promouvoir l’économie numérique et à bâtir un environnement numérique sûr et fiable.

Dans le domaine de la cybersécurité, conformément au mémorandum d’entente sur la coopération en matière de cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données personnelles signé en 2022, les ministères vietnamien et singapourien mettent activement en œuvre les dispositions convenues. Les échanges réguliers de délégations d’experts et la participation d’officiers vietnamiens aux conférences et séminaires sur la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité de haute technologie, organisés par les forces de l’ordre singapouriennes, ont été maintenus.

Les deux parties ont également signé un mémorandum d’entente sur la transformation numérique, facilitant le partage d’expériences par le biais d’échanges d’experts, de programmes de formation et d’une coopération pour le développement de solutions technologiques d’intérêt général, adaptées aux conditions et aux besoins spécifiques de chaque pays.

Les ministres se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre effective des engagements pris par les dirigeants des deux pays lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Singapour en mars 2025, ainsi que d’un programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global entre les deux pays pour la période 2025-2030. La coopération sera axée sur le soutien à la transformation numérique nationale et la construction conjointe d’un cyberespace sûr, stable et durable dans chaque pays, ont-ils déclaré.

Informant la ministre Josephine Teo que l’ONU a chargé le ministère vietnamien de la création d’un centre de prévention de la cybercriminalité dans le pays, le ministre Luong Tam Quang a appelé Singapour à soutenir activement le Vietnam dans cette démarche et à envisager d’adhérer à la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, signée à Hanoi en octobre dernier.

Il a également proposé d’intensifier les échanges d’experts afin de partager les expériences en matière de développement d’applications pour la transformation numérique, de protection des données personnelles et de sécurité des données, de prévention des cyberattaques et de sécurisation des systèmes d’information critiques, de gestion et de contrôle des flux transfrontaliers de données, ainsi que de lutte contre la cybercriminalité et la criminalité de haute technologie. L’objectif est de contribuer concrètement à l’innovation et à la transformation numérique nationale dans les deux pays.

Par ailleurs, les deux ministres ont convenu de renforcer leur coopération en matière de formation et de renforcement des capacités des spécialistes de la transformation numérique, de la cybersécurité et de la protection des données personnelles, tout en partageant leurs expériences dans l’élaboration de cadres juridiques relatifs à la protection et au stockage des données personnelles.

Ils ont également souligné la nécessité d’améliorer le cadre juridique de la reconnaissance mutuelle des identifiants électroniques pour les informations de base affichées sur les applications dans les deux pays et de promouvoir un partage contrôlé des données transfrontalières.

Se mettant d’accord avec les propositions de son homologue vietnamien, la ministre Josephine Teo a affirmé que Singapour travaillera en étroite collaboration avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour mettre en œuvre efficacement les documents de coopération juridique bilatérale sur la cybersécurité et la transformation numérique, contribuant ainsi à approfondir davantage le partenariat stratégique global de manière toujours plus concrète, pratique et efficace, dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

